Annalisa Scarrone ha condiviso un bellissimo scatto sui social network: la cantante indossa un vestitino da favola con scollatura profonda.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANNALISA (@naliannalisa)

Annalisa Scarrone è una cantautrice italiana che ha raggiunto la popolarità nel 2010, dopo aver partecipato al talent ‘Amici di Maria De Filippi’. La nativa di Savona ha partecipato al Festival di Sanremo in diverse occasioni: il terzo posto del 2018 è il suo miglior risultato. Lo scorso settembre, la classe 1985 ha pubblicato il suo settimo album dal titolo “Nuda”. Il suo nuovo disco contiene ben 13 brani.

Annalisa è molto attiva anche sui social network: la cantautrice posta con costanza fotografie e stories spettacolari in cui mostra ai suoi followers la sua straordinaria bellezza.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Sabrina Salerno in costume è sempre meravigliosa, gambe chilometriche in bella vista – FOTO

Annalisa Scarrone, vestitino favoloso e décolleté da paura

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANNALISA (@naliannalisa)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Flora Canto, lady Brignano: labbra bellissime e un look da impazzire – FOTO

Annalisa, poco fa, ha condiviso in rete uno scatto incredibile. La cantante indossa un vestitino estremamente piccante con scollatura profonda. Il suo décolleté lascia i fan a bocca aperta. La bellezza del suo viso è come al solito disarmante. La 35enne vanta un fisico meraviglioso.

“Quando ogni cosa è sicura e curata nel minimo dettaglio allora ci si può prendere la libertà di preoccuparsi solo dei nostri sogni”, ha scritto nella didascalia. Il post ha già raccolto 36mila cuoricini e numerosissimi commenti.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANNALISA (@naliannalisa)

La nativa di Savona, qualche settimana fa, pubblicò in rete una foto fenomenale in cui indossava un vestitino cortissimo con gambe mozzafiato in bella mostra. I contenuti della seconda classificata della decima edizione di ‘Amici’ sono sempre uno spettacolo sensuale.