Barbara D’Urso lo strazio in diretta: “Sono senza lavoro e….”. Durante il noto programma è stato fatto un appello da un noto attore: stiamo parlando di Roberto Brunetti

Da Barbara D’Urso c’è stato un racconto che ha appassionato molto il pubblico, tenendo tutti con il fiato sospeso. Una storia in cui si sono rivisti in molti perché è legata all’emergenza covid che ha messo in ginocchio moltissimi lavorativi del mondo dello spettacolo, a parte tutti i lavoratori che hanno vissuto lo stesso dramma. “Vivo con il reddito di cittadinanza, ho urgente ho bisogno di lavorare“.

Barbara D’Urso ospita Roberto Brunetti nel suo programma: l’intervista esclusiva

“Ad agosto organizzavo degli aperitivi, il mio nome ancora richiamava clienti” ha spiegato Roberto ai microfoni di Barbara, afflitto da questo brutto dramma che lo ha colpito. “Poi con la chiusura di bar e ristoranti ho perso il lavoro. Vivo con il reddito di cittadinanza. In passato ho avuto una pescheria, ma l’ho venduta perché avevo due protesi, una al braccio e una all’anca. Dopo la brutta storia dell’arresto, adesso vorrei ricominciare“.

“Mi hanno trovato con un po’ di erba” ha continuato a raccontare il famoso Er Patata. “Sai quella disperazione che ti porta a fare un po’ di stupidaggini. Ho pagato con due anni di reclusione: 6 mesi a casa, e gli altri alla casa circondariale di Velletri“.