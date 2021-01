Caterina Balivo, la pausa caffè sensuale e dolce per una donna da impazzire. La conduttrice ha fatto girare la testa a tutti i suoi followers con l’ultimo scatto pubblicato su Instagram

Caterina Balivo è una delle conduttrici più amate della nostra televisione. Sono oramai quasi due decenni che il suo sorriso è nelle nostre case tutti i giorni, grazie ai tanti programmi che ha condotto nel corso degli anni. Chi dimentica la sua “Festa Italiana”, il programma che ci ha permesso di conoscerla dopo il suo esordio a Miss Italia. Con la conduzione Caterina ha trovato davvero la sua strada: sempre dolce, simpatica e profondamente umana, ha conquistato milioni di telespettatori.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Giorgia Rossi, in rosso toglie il fiato: record di likes per l’ultimo scatto FOTO

Caterina Balivo un incanto: record di likes

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

Caterina è famosissima in televisione per i programmi che ha condotto, fino allo scorso anno era al timone di “Vieni da Me” che è stato il suo gioiello. Una piccola soddisfazione che si porterà dietro per tutta la vita. Anche su Instagram ha un seguito interessante, i suoi fans la inondano di likes e di commenti di apprezzamento. Adesso Caterina si sta godendo la sua famiglia, i suoi meravigliosi figli e il marito che ama più della sua stessa vita.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Grande Fratello Vip fuori onda durante la puntata: concorrente crolla nella casa

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Gli scatti che pubblica sul suo profilo Instagram raffigurano una donna bellissima e realizzata. 40 anni e non sentirli: sembra ancora una ragazzina e riceve sempre tantissimi complimenti perché il tempo su di lei sembra non passare mai.