Cecilia Capriotti, dejà vu fantastico: la scollatura è mozzafiato – FOTO

La gieffina Cecilia Capriotti si lascia andare ai ricordi e ci regala uno scatto dalla casa del GF Vip. La foto fa girare la testa

Cecilia Capriotti è uscita da poco dalla casa del Grande Fratello Vip ma c’è qualcosa che forse le manca. La showgirl è stata un personaggio molto chiacchierato. Da molti è stata definita una calcolatrice, una stratega ma anche provocatrice.

Non pochi sono stati i battibecchi nella casa e forse per questo il pubblico l’ha voluta fuori. Per lei una bella esperienza, è tornata a casa contenta di poter riabbracciare la sua bambina, la figlia avuta dal suo compagno Gianluca Mobilia, un imprenditore di origini siciliane che lavora nel campo dell’organizzazione di eventi e impegni montani.

La piccola è nata quando Cecilia aveva già quarant’anni ma per lei è tutto. Il momento in cui si sono riabbracciate lei lo ha voluto immortalare e celebrare anche sui social.

Cecilia Capriotti, bella ed elegante nella casa del GF Vip

Ma cede ai ricordi Cecilia Capriotti ora che è tornata alla “normalità” e si lascia andare con un dejà vu fantastico. Un frame preso direttamente dalla casa del Grande Fratello, probabilmente durante una delle dirette della trasmissione di Canale 5 vista la sua mise molto elegante.

“Nella casa vivi momenti intensi e forti emozioni… – ha scritto la Capriotti a corredo del post – Grazie a tutta la produzione del @grandefratellotv e tutti gli amici dentro e fuori la casa 😘”.

La gieffina indossa un abito magnifico: nero e lungo che arriva fino a piedi. Sandali gioiello e una scollatura mozzafiato che arriva fin sotto il petto. Lo spettacolo è da far girare la testa. Lei alza il braccio per sistemare i capelli e si vede tutto.

Seduta sul divano del GF Vip con accanto Giulia Salemi fa salire la pressione sui social ed è subito boom di like e commenti che sottolineano la sua bellezza e classe.