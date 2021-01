Come non notare Claudia Ruggeri su Instagram? La modella fa impazzire i fan e sul web le sue foto sono una bomba in esplosione

Si presenta come Miss Claudia nella trasmissione Avanti un altro e insieme a Paolo Bonolis fa divertire il pubblico da casa. Non solo cognati ma anche colleghi, lei e il conduttore sono una coppia perfetta e la sua bellezza fa perdere il fiato a chiunque la guardi. Sexy e sensuale, le sue forme incantano e su Instagram i fan crescono a vista d’occhio. Una bomba per il web, lato A e lato B, è lei la bonas preferita dagli italiani?

Claudia Ruggeri: chi guarda nella foto su Instagram?

Insieme a Laura Cremaschi e Sara Croce fa parte del gruppo delle bonas, le vallette di Paolo Bonolis. Lei è l’unica mora tra due bionde, e molti la preferiscono. Il suo sguardo è ammaliante specie con i capelli legati come nell’ultima foto che ha pubblicato su Instagram. “Sogno le nuvole e sto sull’asfalto” scrive ed è subito gara di like e commenti.

“Fantastica” scrive un fan; “Sei uno spettacolo di donna” commenta un altro; “Bellissima” si lascia andare un utente. I fan non riescono a trattenersi davanti a quelle forme, ormai le sue foto sono diventati virali.

Miss Claudia sui social e in televisione, la bonas non perde occasione di mettere in mostra tutta la sua bellezza. Ormai i fan non riescono più a fare a meno di lei!