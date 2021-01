Il primo ministro Jean Castex ha annunciato le nuove misure per contrastare l’epidemia di Covid-19.

Lockdown totale? Isolamento più “leggero”? Reclusione ibrida? La pioggia di ipotesi sul futuro della Francia continua ad agitare la politica da diversi giorni mentre la pandemia continua a circolare, piegando ancora di più la situazione sanitaria nel paese. Il bollettino della nazione dichiara 356 morti nelle ultime 24 ore e 3.120 persone in terapia intensiva, soprattutto a causa della comparsa di infezioni da varianti del SARS-CoV-2.

Questo venerdì, 29 gennaio, al termine del Consiglio sulla Difesa della Salute all’Eliseo, il premier Jean Castex pone fine alla tensione politica: “si solleva legittimamente la questione del lockdown” – ha esordito il politico francese, sottolineando quanto l’impatto della rigida restrizione sia molto pesante per tutti – “ma possiamo ancora darci una possibilità per evitarlo.”

Le nuove misure anti-Covid

Jean Castex ha annunciato l’emergenza nazionale: “bisogna tenere sotto controllo la situazione sanitaria, davvero preoccupante nel nostro paese.” Difatti, la progressione delle neonate varianti inglese e sudafricana stanno provocando effetti disastrosi in diversi paesi e la Francia è veramente in condizioni critiche. Il personale medico è in ginocchio e la pandemia virale continua a evolversi: la sua accelerazione è spaventosamente imprevedibile. Pertanto, “è necessario adottare nuove misure per evitare il minimo peggioramento.”

Le nuove restrizioni riguardano i viaggi: qualsiasi entrata e uscita dalla Francia verso o da un paese al di fuori dell’Unione europea sarà “vietata a meno che non vi sia un motivo valido”. Il provvedimento entrerà in vigore dalla mezzanotte di questa domenica,31 gennaio. Riguardo ai paesi dell’UE, l’ingresso dipenderà dai risultati del test molecolare PCR, “con l’eccezione dei lavoratori transfrontalieri”. La presentazione di un motivo convincente sarà richiesta anche per le persone che entrano o escono dai territori oltremare.

Altre restrizioni riguardano la chiusura dei Centri commerciali non alimentari, di dimensioni superiori a 20.000 m² per evitare assembramenti e il consolidamento del lavoro da remoto. Infine, è necessario anche un massiccio rafforzamento del sistema di polizia, al fine di monitorare qualsiasi forma di trasgressione tra le aperture illegali di ristoranti o le violazioni del coprifuoco.

L’ipotesi di un terzo lockdown, tanto temuto dai francesi ed esploso con vari hashtag sul social network Twitter, non è più in programma; anche se Jean Castex esclude aggiornamenti sulle nuove misure nei prossimi giorni.

