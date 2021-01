Covid, cambiano i colori delle regioni: tante in zona gialla. La situazione

Covid, cambiano i colori di molte regioni, che tornano in zona gialla. La decisione di Roberto Speranza in vigore dal 31 gennaio

Dopo l’ultimo Dpcm, in vigore a partire dal 15 gennaio, le fasce di colore tornano a ridefinirsi. Il ministro della salute Roberto Speranza, avendo valutato i dati registrati dalla Cabina di Regia, ha preso delle decisioni importanti in merito alle Regioni. A partire da domenica 31 gennaio, Lazio e Lombardia tornano in zona gialla, mentre Puglia, Sicilia, Sardegna, Umbria e Provincia autonoma di Bolzano risultano in zona arancione. Nessuna località, al momento, sembra destinata alla fascia di colore rosso. L’Italia, dopo le restrizioni imposte per rimediare ai danni delle festività natalizie, torna finalmente a respirare.

LEGGI ANCHE —> Covid, l’Ema approva il vaccino di AstraZeneca. La reazione di Roberto Speranza – VIDEO

Covid, Lazio e Lombardia in zona gialla: la situazione

LEGGI ANCHE —> Domani il monitoraggio dell’Iss: quali regioni potrebbero cambiare colore da domenica

Lazio e Lombardia, dopo l’abbassamento dell’indice Rt, tornano in zona gialla. La decisione di Roberto Speranza verrà convalidata in giornata: il ministro della salute, dopo aver valutato con attenzione i dati forniti dalla Cabina di Regia, è pronto a firmare una nuova ordinanza sui colori delle regioni. L’Iss divulga informazioni rassicuranti: quest’oggi, venerdì 29 gennaio, l’indice Rt risulta nuovamente in calo.

Nelle località a zona gialla, come è noto, le libertà sono di gran lunga maggiori. Aperti i bar e le attività di ristorazione, fino alle 18.00, e possibilità di muoversi senza autocertificazione, ad eccezione della fascia oraria dalle 22 alle 5. Di recente, il Governo ha anche avallato la riapertura dei musei, tranne che nel weekend.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Zona arancione per le regioni Puglia, Sicilia, Sardegna, Umbria e Provincia autonoma di Bolzano. Il ministro, sulla base dei dati forniti dalla Cabina di Regia, non ha imposto a nessuna regione il colore rosso.