Diletta e Can Yaman, Il commento di Scardina a un post, la polemica

Diletta e Can Yaman insieme, verità o montatura? Il commento di Scardina per molti è rivelatore e monta la polemica

Diletta Leotta Can Yaman, la coppia, vera o presunta del momento. I due super belli dello spettacolo pare che si frequentino da un po’ di tempo. Non è solo una volta che sono stati pizzicati insieme. Le ultime foto di Chi li riprendono a cena, spensierati e felici.

C’è chi crede alla loro liaison e chi, invece, pensa che sia tutta una montatura. Vera o non vera la notizi di loro due si parla ovunque, anche sui social.

E questa volta viene tirato in ballo anche Daniele Scardina, il pugile storico ex di Diletta Leotta. Cosa sarà successo? Tutta colpa dei social.

Diletta e Can Yaman, quel commento di Scardina che insospettisce

Se un amico dell’attore turco pare abbia confermato la relazione tra Diletta Leotta e Can Yaman, dall’alto lato arriva un commento di Daniele Scardina che insospettisce.

Sotto una sua foto del campione una sua fan lo ha voluto mettere in guardia scrivendo: “Attento al turco”. A lui questo non è passato inosservato e ha risposto senza pensarci troppo. “Attento al lupo attento al lupo”.

Cosa avrà mai voluto dire? Un commento ironico oppure fatto per comunicare qualcosa? In molti lo hanno letto come un messaggio per dire attenzione a lui che si comporta da lupo e che approfitta di Diletta per aumentare la sua fama e accendere ancora di più le luci della notorietà e del gossip su di lui, in assoluto l’attore del momento, più amato e desiderato.

Diletta dunque presa in giro oppure anche lei un’abile giocatrice? Il commento di Scardina per alcuni è la prova che tutto sia solo una storia montata ad hoc dai due per accrescere la visibilità dio entrambi. Tutto da vedere.