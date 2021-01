La bella cognata di Diletta Leotta condivide una foto e appare magnifica in un look casual ma sexy con jeans e top corto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Incardona (@eleonoraincardona)

Eleonora Incardona, la fidanzata del fratello della Leotta vuole proprio competere con la cognata. Forme da urlo e nei punti giusti, seno prorompente e lato B perfetto, in pratica è la versione mora di Diletta Leotta. Inoltre è siciliana anche lei, di Ragusa quindi è davvero la gemella mora della conduttrice. Stesse forme e stesso accento, incredibile. Deve stare attenta la Leotta che questa cognata potrebbe soffiarle anche il lavoro.

LEGGI ANCHE>>>Alessia Prete VIDEO in primo piano mentre si mette la crema, che bella

La storia d’amore di Elenora Incardona e Mirko Manola

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Incardona (@eleonoraincardona)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Elisa Isoardi, gli ultimi commoventi messaggi prima di lasciarci: “Eccezionale…”

Lei è la fidanzata di Manola, fratellastro della Leotta. La bella Incardona è uscita allo scoperto per la relazione con Manola. Tuttavia non era completamente estranea al modno dello spettacolo, ha infatti partecipato a Miss Italia come la Leotta e anche a Veline. Tuttavia pare non aver avuto successo i nessuno dei due casi. Ad oggi infatti si dedica a tutt’altro, fa la golfista e sul suo profilo si trovano molti contenuti inerenti a questo sport infatti.

Oltre che a condividere contenuti sul golf, condivide molte foto da modella. Di certo con il bel fisico che si ritrova non è difficile che posi come modella. Sicuramente frutto del duro allenamento che fa e anche qualche ritocco estetico. D’altra parte non a caso Manola è proprio uno specialista estetico. Oltre che ad avere passione per il golf e lo sport in generale, ha una passione per gli animali sopratutto i cani dato che ne ha uno.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Incardona (@eleonoraincardona)

Qualche giorno fa è stato il suo compleanno ed è apparsa meravigliosa e bellissima con tre abiti diversi. Per lei è stato un compleanno bellissimo così ha detto nonostante il lockdown. La Sicilia le è mancata molto, ma i suoi familiari hanno provveduto a mandarle qualche pensiero dalla sua terra per farla sentire a casa.