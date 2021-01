Elisa Isoardi, gli ultimi commoventi messaggi prima di lasciarci: “Eccezionale…”

Elisa Isoardi racconta le ultime commoventi parole prima di salutare un “grande” del mondo Rai. Ospite a “Verissimo” si sbottona: “Era un…”

Le parole dell’ex conduttrice de “La Prova del Cuoco”, Elisa Isoardi fanno commuovere i telespettatori della Mediaset. Reduce da un’esperienza “magica” come “Ballando Con Le Stelle” ha conquistato gli ultimi spiccioli di una popolarità, ormai nota agli occhi di tutti.

Era entrata a far parte del mondo dello spettacolo, quando faceva coppia con l’onorevole della “Lega”, Matteo Salvini. All’indomani della rottura definitiva, Elisa ha saputo crearsi una propria identità, senza l’aiuto di alcuno.

Non a caso la conquista della “pista” di Rai 1, nelle vesti di “padrona di casa” è rimasta impressa nella mente dei telespettatori. Oggi si è un pò defilata da questo mondo, preferendo coltivare i valori della vita. Ma il passato non può di certo dimenticarlo e alla luce dei fatti già compiuti, non poteva non ricordare la “Persona” per eccellenza, colui che l’ha cresciuta e accompagnata ad accaparrarsi i favori del pubblico

Elisa Isoardi, ospite a “Verissimo” racconta di lui: “Io lo definisco così…”

Le esperienze televisive di Elisa Isoardi hanno avuto sempre grandi rumors alle spalle. Il merito è certamente del suo temperamento sempre deciso e sicuro di se. Così, la conduttrice ha costruito le basi per una carriera professionale, ricca di grande successo.

Questi sono gli argomenti di cui la Isoardi ha discusso durante l’intervista in studio a “Verissimo“, ospite di Silvia Toffanin. Le parole di Elisa hanno assunto sempre più un “sapore” commovente, quasi straziante al sol ricordo di una persona davvero speciale

Lei sa bene che in cuor suo non potrà mai dimenticare, colui che le regalava sempre il sorriso e la forza di credere in se stessa. E’ bastato un semplice “In Bocca al Lupo” rivolto a lei, prima di lasciare definitivamente questo mondo.

Mentre il suo modo di fare in tv era unico e speciale. Fabrizio Frizzi ha rappresentato tanto per Elisa, sin dal primo momento in cui è apparsa in tv. Aveva notato già da allora la “stoffa” di una donna che da lì a poco sarebbe diventata una grande artista.

Le frasi commoventi di Elisa sono balzate al cuore di fan e telespettatori, nel ricordo di una “Persona” inimitabile ed eccezionale, “che prima di essere tale, era per me un UOMO”