Elisabetta Canalis e il cardigan più confortevole dell’Inverno 2021

In queste giornate così fredde, la coccola di un cardigan bello e confortevole ce la meritiamo veramente tutte. Scopriamo insieme l’ultimo sfoggiato da Elisabetta Canalis.

Indiscussa tendenza dell’Inverno 2021, il cardigan si presenta in una nuova variante, indossata da Elisabetta Canalis e sfoggiata sul suo profilo personale Instagram.

Una giornata nella nostra confort zone non equivale necessariamente ad una perdita di stile. Infatti, la showgirl italiana ha indossato questo capo caldo e comodo all’interno della sua abitazione a Los Angeles, in California.

Con pantaloni in lana, mini shorts, leggings, jeans, dolcevita e chi più ne ha più ne metta, il cardigan ha un’alta vestibilità. Dunque, che tutte le fashion victims prendano appunti guardando questo outfit della Canalis, perché copiarlo alla lettera sarà il prossimo passo per restare in linea con le tendenze della stagione.

Fedele alleato contro il freddo dell’inverno, un indumento in lana come questo cardigan può regalare attimi di confortevole calore, nonostante ci permetta di restare al passo con il tempo e sempre cool. Decisamente magico!

Elisabetta Canalis e il cardigan dell’Inverno 2021

Frugando bene all’interno del vostro guardaroba, vi accorgerete anche che dagli indumenti che indossate all’ordine del giorno, abbinati a questo fantastico cardigan, ne uscirà un outfit perfetto anche per emergere dalla confort zone delle mura domestiche.

Ad esempio, una maglia dolce vita o una T-Shirt da portare sotto, un jeans dalla gamba larga e le adoratissime sneakers ed ecco come risultato un outfit casual e comodo adatto a qualsiasi passeggiata.

Anche a voi questo cardigan ha trasmesso l’idea di dolcezza e confort? Come ci stanno mostrano le celebrità del web, sembra proprio essere un indumento clou per questo periodo.