Eva Henger e la “potenza di fuoco”: un vortice di bellezza – FOTO

L’ex pornostar, modella, ex naufraga e personaggio televisivo ungherese, naturalizzata italiana pubblica un nuovo post.

Eva, nella didascalia, scrive: “La pace si ottiene con una potenza di fuoco superiore“.

La showgirl è seduta su una scalinata senza scarpe e con indosso un meraviglioso abito rosso fuoco, con uno strascico immenso ed un tessuto che le lascia la schiena completamente scoperta: che splendore!

La foto ha ottenuto, in sole dure ore, 3.000 mi piace e 76 commenti, di cui la maggior parte complimenti e apprezzamenti, ad esempio “Meravigliosa“, oppure “Stupenda“.

Eva Henger dice la sua sui social e sul mondo dello spettacolo: ecco la sua esperienza!

Nel corso di un’intervista rilasciata a L’Antivirus, Eva dice la sua sul mondo dello spettacolo di oggi e suoi social, raccontando anche la sua esperienza: “Il mondo dello spettacolo è cambiato tantissimo. Io da bambina ho viaggiato molto come modella, poi ho intrapreso la carriera dell’attrice in Italia. Direi che ho vissuto più vite perché ho fatto tantissimi lavori non soltanto nell’ambito televisivo, tantissime esperienze“.

E ancora: “Oggi non soltanto i famosi ma tutti possono sfruttare i social per farsi notare e proporsi sul mercato del lavoro come meglio credono. Personalmente sono stata fortunata a vivere il passaggio epocale per arrivare oggi ai social. È anche vero, però, che bisogna avere qualcosa da proporre. Spesso le persone non hanno grandi contenuti e finiscono per disperdersi nell’oceano infinito della rete“.

E infine aggiunge: “In questi anni mi sono adeguata al mezzo che secondo me è migliorativo rispetto a prima, perché riduce quelle differenze tra le persone che c’erano prima”.