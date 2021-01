Flora Canto, lady Brignano: labbra bellissime e un look da impazzire

Flora Canto, compagna di Enrico Brignano, continua a far impazzire i suoi followers su Instagram condividendo scatti da urlo.

Flora Canto è una donna bellissima e affascinante. La nativa di Roma è dotata di una sensualità fuori dal comune. Dopo la fine della storia d’amore con Roberto Bisciglia, la classe 1983 fece un’esperienza a ‘Uomini e Donne’, scegliendo Francesco Pozzessere. Qualche anno dopo, tuttavia, la romana conobbe Enrico Brignano in spiaggia: i due iniziarono una relazione amorosa nel 2017.

Flora è seguitissima sui social network: il suo account vanta ben 353mila followers. La 37enne ama pubblicare online scatti fenomenali in cui mette in mostra la sua straordinaria bellezza.

Flora Canto bellissima: labbra irresistibili e look incredibile

Flora, poco fa, ha deliziato la sua platea di followers condividendo uno scatto fenomenale. La nativa di Roma mette in mostra tutta la sua bellezza sfoderando un look da applausi. Il suo sguardo ipnotizza i “seguaci” mentre le sue labbra sono decisamente irresistibili. Il post ha già superato quota 1000 cuoricini in meno di un’ora.

“In queste giornate grigie vestiamoci con un po’ di colore.. non cambierà lo stato attuale della nostra società ma di certo aiuterà il nostro stato d’animo, ultimamente messo a dura prova.”, ha scritto nella didascalia.

Flora, nel corso dell’estate, fece impazzire tutti condividendo scatti meravigliosi in cui indossava costumi estremamente sexy. Il suo fisico non passava di certo inosservato.