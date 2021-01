Lucilla Agosti fa sognare il pubblico di Instagram con una posa davvero affascinante che mette in risalto un dettaglio di non poco conto…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucilla Agosti (@lucillagosti)

La splendida attrice e conduttrice milanese, Lucilla Agosti lima i dettagli di un rapporto divenuto ormai confidenziale con i follower del web. Sempre alla ricerca del “bello” e di un compromesso giusto per la felicità non disdegna di elevare la propria bellezza nei ranghi alti della concorrenza.

D’altronde non è sola a “camminare” per raggiungere determinati scopi, ma fa perno sull’amicizia, altro aspetto fondamentale che ha reso unica la sua vita. Lucilla è entrata nel mondo dello spettacolo sin da giovanissima. Conosciuta come la figlia di Edoardo rappresentava per gli addetti la predestinata per eccellenza, per raccoglierne l’eredità.

La carriera inizia nel segno della recitazione, ma si specializza presto nel campo della conduzione. Inizia con i programmi di musica come “Azzurro”, fino a sfociare in tematiche legate alla moda e al lifestyle

LEGGI ANCHE —–> Cecilia Capriotti, dejà vu fantastico: la scollatura è mozzafiato – FOTO



Lucilla Agosti lancia un “segnale” di intesa tra i fan: “Sorridere ci salverà”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucilla Agosti (@lucillagosti)

LEGGI ANCHE —–> Anna Foglietta, capelli scompigliati e pensieri notturni, una favola – FOTO

La conduttrice milanese, Lucilla Agosti ha reso la sua vita unica e costantemente alla ricerca di migliorare e trovare un compromesso con il bello e la felicità. Un temperamento adatto per “scovare” il buon umore, “senza perdere mai la voglia di scherzare”.

In questo periodo molto difficile che attraversiamo, “bussare” alla porta di una persona come Lucilla non può far altro che rilassare la propria anima. “Anche nei momenti più duri” lei vi aiuterà a sorridere e vi salverà.

Si tratta di una promessa che certamente intenderà mantenere, contando sull’amicizia, come nel suo caso di Jo Squillo e Sabrina Salerno. Al pari loro, anche la Agosti non rinuncia a mettere in risalto i ritmi elevati della sensualità, data in questi casi da alcuni dettagli di non poco conto, che fanno certamente pensare ad una bellezza in formato “topless”, senza reggiseno.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucilla Agosti (@lucillagosti)

Ecco dunque l’occhiolino “galeotto”, compreso come cenno d’intesa e di un fascino che sa anche “stuzzicare” la libidine, per la gioia di tutti i suoi follower