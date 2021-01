Mattino 5, in studio esplode la rabbia: attimi difficili

A Mattino 5 non mancano le storie vere. Le testimonianze in studio e la rabbia che diviene palpabile. Attimi difficili

Mattino 5 non si ferma con la sua informazione e anche in un momento difficile come questo nel quale il Paese è ancora nel pieno della pandemia e deve affrontare anche una crisi di governo. Francesco Vecchi e Federica Panicucci ieri mattina hanno affrontato proprio questi temi caldi del momento.

Prima il dibattito con alcuni politici per cercare di delineare cosa potrebbe accadere al governo e poi la parola ai cittadini, quelli che sono esasperati e non ce la fanno più ad andare avanti con molte attività bloccate e gli aiuti dello Stato che non arrivano o sono insufficienti.

In collegamento due cittadini: Antonio di 32 anni e Bruno 85 anni. la situazione in studio non è stata facile. Vediamo quello che è successo.

Mattino 5, le storie di Antonio e Bruno

I due ospiti della puntata di ieri di Mattino 5 sono “arrivati” in studio grazie al collegamento virtuale. Si tratta come detto di Antonio di 32 anni, di Firenze, che lavora in un autonoleggio e del signor Bruno di 85 anni, da Verona, pensionato ma che da circa un anno, come Antonio vive una storia surreale.

Due storie diverse le loro ma che da punti di vista diversi raccontano il difficile momento per gli italiani. Antonio a causa della crisi economica e della pandemia ha dovuto rimandare il suo matrimonio ed è stato costretto a tornare a Napoli dai suoi genitori per limitare le spese. Per via della crisi lui è in cassa integrazione e con questi soldi paga il mutuo della casa che poco prima dello scoppio dell’emergenza aveva acquistato a Firenze.

E poi c’è Bruno che da Verona ha raccontato che con la sua pensione da un anno cerca in ogni modo di aiutare suo figlio che non riceve la cassa integrazione.

In studio la rabbia è tanta e tutti restano senza parole di fronte ad una situazione così difficile.