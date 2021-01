Miriam Leone in un campo distesa, il ritratto della bellezza – FOTO

Avete notato la bellezza di Miriam Leone? L’ex Miss Italia è un’attrice e conduttrice meravigliosa impeccabile in ogni occasione

Miriam Leone continua a sbalordire tutti con la sua bellezza. Naturale, soave e fine, l’ex Miss Italia è incantevole con quei capelli rossi pel di carota e i suoi occhioni verdi smeraldo. Molto attiva sui social, su Instagram è seguita da più di un milione di follower con i quali condivide foto e video delle sue esperienze lavorative e del tempo libero. La vita privata resta in disparte e lontana dai riflettori, per la conduttrice è la cosa più importante.

Miriam Leone: meglio oggi o nel millequattrocento? FOTO

Con l’ultimo post Miriam Leone rimanda al passato. La sua bellezza è stravolgente e impeccabile come sempre. L’ex Miss Italia non perde occasione di mostrarsi al pubblico: foto di ieri e di oggi. Quella di cui stiamo parlando è un’immagine vecchia, dove l’attrice è una donna del millequattrocento. Si lascia fotografare in un’ambientazione surreale, semplice e naturale. Impossibile dimenticare quello sguardo, e voi come la preferite?

Una campagnola in un campo di grano, una foto fuori dal tempo che rimanda ai ricordi. La Leone si lascia travolgere dalla nostalgia e la voglia di viaggiare si fa sempre più viva.

Anche nel presente non è niente male. Miriam ha cambiato look: una frangetta la rende ancora più sexy e alla moda. E i fan ancora una volta impazziscono per lei.