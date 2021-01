Pierpaolo Spollon: non è scattato il feeling con Diana Del Bufalo sul set

Pierpaolo Spollon si è raccontato in un’intervista in cui ha svelato retroscena del dietro le quinte della sesta stagione della fiction Che Dio ci aiuti

Che Dio ci aiuti è una serie spin off dell’ acclamatissima Don Matteo. Le avventure di Suor Angela si sono intersecate con quelle del prete detective interpretato da Terence Hill nell’ottava stagione.

Elena Sofia Ricci ha prestato il volto a un personaggio molto amato per la sua umanità, vicino al mondo ecclesiastico ma con un passato forte alle spalle che la mette veramente in relazione con coloro a cui presta aiuto nel corso delle puntate. Che Dio ci aiuti nacque inizialmente come una fiction caratterizzata dal genere giallo, senza però appesantire il pubblico e colorandosi di sfumature di commedia.

Esattamente un anno fa è stata annunciata la messa in cantiere della sesta stagione e dal 7 gennaio 2021 è in onda sui canali Rai. E’ stato atteso il ritorno di Diana Del Bufalo mentre le new entry sono Erasmo Genzini e Pierpaolo Spollon. Quest’ultimo ha raccontato i rapporti non proprio idilliaci che si sono instaurati sul set, con un’eccezione straordinaria.

Pierpaolo Spollon: i rapporti tesi con Diana Del Bufalo

Pierpaolo Spollon, classe 1989, ha una lunga carriera alle spalle. Lo abbiamo visto recentemente in DoC – Nelle tue mani (al fianco di Luca Argentero), ne La porta rossa, e nella fiction di successo L’allieva (con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale).

In Che Dio ci aiuti 6 interpreta Emiliano, un giovane psichiatra innamorato di Monica, che ha il volto dell’attrice Diana Del Bufalo. In una recente intervista ha parlato proprio del rapporto con la collega. A quanto pare, tra di loro non è scoccato un grande feeling. “Lei soffre di questa cosa. Mi dispiace molto. Dice che sono esplosivo e lei non è abituata a persone così. Sostiene che io la metta a disagio e che quando ci sono io, il suo livello di energia si abbassa perché la sovrasto”.

Spollon ha un parere differente riguardo un altro membro del cast che si è andato ad aggiungere recentemente, stiamo parlando del famoso conduttore e ballerino Stefano De Martino. “Non lo conoscevo prima, è molto simpatico” – dice Spollon – “Sa che fare l’attore non è principalmente il suo mestiere, tuttavia è molto sicuro di sé. Abbiamo riso parecchio insieme. Non credevo fosse così divertente. Dopo averlo conosciuto, ho capito perché stava con Belén”.