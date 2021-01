Un giovane capitano dell’Esercito è morto ieri mattina in seguito ad un incidente in moto avvenuto in via del Foro Italico a Roma.

Un tragico incidente stradale è avvenuto nella tarda mattinata di ieri a Roma. Un ragazzo di 33 anni, capitano dell’Esercito, che viaggiava a bordo di una moto avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe caduto sull’asfalto in via del Foro Italico. Un impatto fatale che non ha lasciato scampo al motociclista, deceduto in ospedale, alcune ore dopo il ricovero. Sul luogo dell’incidente, oltre ai soccorsi, sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno provveduto agli accertamenti di legge.

Leggi anche —> Perde il controllo dello scooter e si schianta contro un palo: muore ragazzo 20enne

Roma, perde il controllo della moto e finisce sull’asfalto: muore ufficiale dell’Esercito 33enne

Leggi anche —> Drammatico incidente: morta la sorella 17enne di una corteggiatrice di Uomini e Donne

Un ragazzo ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di ieri, giovedì 29 gennaio, a Roma. La vittima è Raffaele Smaldone, capitano dell’Esercito di 33 anni originario di Bari. Il 33enne, secondo quanto ricostruito, come riporta la redazione de Il Messaggero, stava percorrendo via del Foro Italico a bordo della sua moto, una Yamaha Mtn. Per cause ancora da accertare, il motociclista ha perso il controllo della due ruote ed è finito rovinosamente sull’asfalto.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 che hanno soccorso il 33enne e lo hanno trasportato d’urgenza presso l’ospedale Sandro Pertini. Nonostante i vari tentativi dei medici di salvargli la vita, l’ufficiale dell’Esercito è deceduto alcune ore dopo l’arrivo al nosocomio per via delle gravi ferite riportate nell’impatto.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’incidente ed accertare le cause che hanno fatto perdere il controllo della moto al 33enne. Dai primi riscontri, riporta Il Messaggero, gli agenti avrebbero escluso il coinvolgimento di altri veicoli ipotizzando, dunque, che si sia trattato di una caduta autonoma. Al vaglio della polizia vi sono i filmarti ripresi dalle telecamere poste in zona.

Per permettere le operazioni di soccorso ed i rilievi delle forze dell’ordine, il tratto di strada teatro dell’incidente è rimasto chiuso al traffico per circa tre ore.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Gli uomini e le donne dell’@Esercito in questo momento di grandissimo dolore sono vicini e si stringono coesi attorno alla famiglia del Capitano Raffaele Smaldone che ha tragicamente perso la vita questa mattina #EsercitoItaliano #dipiùinsieme pic.twitter.com/CScKLV51Wc — Esercito Italiano (@Esercito) January 28, 2021

Numerosi i messaggi di cordoglio per la famiglia del 33enne apparsi sui social network. Tra questi anche quello dell’Esercito Italiano che su Twitter ha espresso la propria vicinanza ai familiari.