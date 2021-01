Precipita durante un’escursione: giovane donna muore dopo un volo di circa 200 metri

Una donna di 36 anni è deceduta nella giornata di ieri precipitando in un dirupo, durante un’escursione sulle montagne di Carpineto Romano, in provincia di Roma.

Tragedia a Carpineto Romano, in provincia di Roma, dove una ragazza di 36 anni è morta dopo essere precipitata da una montagna per circa 200 metri. La vittima, come ricostruito dai carabinieri, si sarebbe recata da sola sulle montagne di Pian della Faggetta per un’escursione. Probabilmente, a causa delle rigide temperature, la 36enne ha chiamato i soccorsi che hanno fatto partire le operazioni di recupero. Considerate le avverse condizioni metereologiche e la zona impervia, in serata i soccorritori hanno individuato il corpo senza vita della giovane che era precipitata da un dirupo dopo la chiamata al numero per le emergenze.

Leggi anche —> Incidente in moto: muore giovane ufficiale dell’Esercito

Roma, giovane donna precipita durante un’escursione in montagna: il corpo ritrovato dopo ore di ricerche

Leggi anche —> Dramma alla fermata del bus: uomo ritrovato senza vita

Una giovane donna romana di 36 anni è stata ritrovata senza vita nella serata di ieri, giovedì 28 gennaio, in fondo ad un dirupo sulle montagne di Pian della Faggetta nel territorio di Carpineto Romano, in provincia di Roma. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, come riporta Roma Today, la 36enne si era recata sulle montagne da sola per un’escursione nella mattinata di ieri, ma successivamente, forse per il freddo, avrebbe chiamato il numero per le emergenze segnalando la propria posizione. Per cause ancora da accertare, dopo la chiamata, forse nel tentativo di raggiungere una posizione più sicura, la donna è precipitata da un’altezza di circa 200 metri battendo contro un albero.

Sul posto sono arrivati gli uomini del nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale), i vigili del fuoco ed i carabinieri che hanno avviato le ricerche. Dopo diverse ore, in serata, grazie anche ad un elicottero dell’aeronautica militare dotato di visori notturni, le squadre di ricerca hanno rinvenuto il corpo della 36enne. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna, sopraggiunto per le ferite riportate nella caduta e per ipotermia.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Dopo il recupero, riporta Roma Today, il corpo è stato trasportato presso l‘ospedale Gemelli di Roma, dove è stato effettuato il riconoscimento da parte dei familiari e dove verrà effettuata l’autopsia.