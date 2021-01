Sabrina Salerno ha mandato in estasi i fan condividendo una foto in cui indossa un costume piccante con gambe favolose in bella mostra.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)



Sabrina Salerno è sicuramente una delle cantanti più amate dal pubblico italiano. La nativa di Genova, fin dai suoi esordi, ha conquistato il cuore dei fan con la sua bellezza e con il suo fisico esplosivo. Nonostante gli anni che passano, la 52enne continua ad allenarsi con costanza e rigore ed è in splendida forma. Le sue curve pazzesche non passano mai inosservate, soprattutto sui social network.

Sabrina è attivissima in particolare su Instagram: la classe 1968 ama pubblicare scatti pazzeschi in cui mette in mostra tutta la sua bellezza e la sua avvenenza. La cantante, anche oggi, ha lasciato i suoi ammiratori a bocca aperta.

Sabrina Salerno da impazzire in costume: che gambe!!

Sabrina Salerno è sempre più esplosiva sui social network: la 52enne, anche oggi, ha lasciato i suoi followers a bocca aperta pubblicando una fotografia da urlo. La nativa di Genova non smette di incantare e piazza spesso il suo fisico mozzafiato in vista. Questa sera, la cantante ha messo in primo piano le sue gambe favolose.

Il post non è ovviamente passato inosservato e ha collezionato in breve tempo 10mila cuoricini. “Il nome Sabrina , potrebbe essere di origine ebraica “sabre”, ovvero il frutto del cactus che, nonostante sia spinoso ha anche un lato dolce. E’ proprio per questo che significherebbe “affilata”, “pungente”. Le donne che portano questo nome hanno infatti una personalità all’apparenza scontrosa che, dopo una profonda conoscenza, diventa gentile, aperta e affidabile. Sotto l’iniziale timidezza, dunque, nascondono un carattere forte, determinato e mosso da grandi ambizioni. Buon onomastico a tutte le Sabrine!!!!”, ha scritto nella didascalia. Oggi è il giorno del suo onomastico: i fan stanno inondando lo spazio commenti con parole di apprezzamento e auguri.

Sabrina, nella giornata di ieri, mandò letteralmente in tilt il mondo dei social network postando una foto da arresto cardiocircolatorio in cui piazzò il suo fondoschiena in primissimo piano.