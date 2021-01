Lo staff di Samantha de Grenet ha condiviso l’ennesimo splendido scatto sull’account ufficiale della romana.

Samantha de Grenet è una delle showgirl più apprezzate dal pubblico italiano. La classe 1970 è seguitissima sui social network: il suo account vanta ben 449mila followers. La 50enne, dopo aver superato un tumore al seno e il Covid-19, è entrata nella casa del ‘Grande Fratello Vip’ lo scorso 11 dicembre. Samantha ha partecipato anche ad altri reality in passato: nel 2004 ha fatto parte dell’edizione di quell’anno de ‘La talpa’, mentre nel 2017 è stata concorrente de ‘L’isola dei Famosi’.

Nonostante la permanenza nella casa più spiata d’Italia, lo staff della showgirl cura il suo account Instagram e pubblica scatti decisamente esagerati. Nonostante un’età non più giovanissima, la De Grenet è sempre una bomba sensuale.

Samantha de Grenet, forme mozzafiato e vestito scosciato

Lo staff di Samantha, poco fa, ha condiviso in rete l’ennesimo scatto spettacolare. La showgirl aveva un vestito che metteva in risalto il suo splendido fisico, con gambe favolose in bella vista.

“Vi ricordate che questa sera va in onda il secondo appuntamento della settimana?Samantha ci aspetta numerosi a fare il tifo per lei !!!”, si legge nella didascalia. Lo scatto ha raccolto 6mila cuoricini e numerosissimi commenti. “Strepitosa”, “La meraviglia delle meraviglie”, “Irresistibile nella sua semplicità”, “Superba bellezza”, si legge.

Sul suo account ufficiale, qualche giorno fa, fu pubblicata una foto pazzesca. L’esplosività della nativa di Roma fece impazzire gli innumerevoli ammiratori.