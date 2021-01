Sanremo 2021, Amadeus provoca il ministro Franceschini: frecciatina nelle stories

Continua la polemica fra Amadeus e il Governo in merito alla prossima edizione di Sanremo. Il presentatore, attraverso una storia Ig, ha lanciato una frecciatina al ministro Dario Franceschini

Amadeus non si rassegna ai vincoli imposti all’imminente edizione di Sanremo. Il conduttore, che ha fatto di tutto pur di garantire un festival che contemplasse il pubblico, è stato recentemente smentito da Dario Franceschini. Il ministro della cultura ha infatti ribadito l’impossibilità di uno spettacolo che si svolga con gli spettatori presenti. Il conduttore, che non sembra affatto contento della decisione del Governo, non ha mancato di scoccare una frecciatina a Franceschini tramite i social. Nelle stories del profilo Ig di “Giovanna e Amadeus”, il conduttore lancia una provocazione al ministro.

Sanremo 2021 senza pubblico, Amadeus provoca Dario Franceschini

Ci ha provato fino all’ultimo Amadeus, che desiderava ad ogni costo garantire ai telespettatori un “Sanremo normale”. Le parole del ministro Dario Franceschini hanno tuttavia bocciato le proposte del conduttore: il festival si farà, ma senza la presenza del pubblico in sala. Il presentatore, che non si rassegna a questa decisione, ha deciso di lanciare una frecciatina al Governo tramite i social.

Nel profilo Instagram di “Giovanna e Amadeus” è di recente apparsa una storia sospetta. Si tratta di uno screenshot delle Faq inerenti le trasmissioni televisive. La domanda in questione è la seguente: le trasmissioni televisive, in diretta o registrate, possono svolgersi in presenza di pubblico (comparse, figuranti, ospiti)? Nella risposta, il conduttore non trova altro che conferme delle proprie convinzioni.

“Sì, in quanto alle trasmissioni televisive non si applica il divieto previsto per gli spettacoli“. Come si ribadisce nel testo, è obbligatorio garantire la distanza interpersonale fra gli spettatori, così come fra pubblico e personale artistico. Qualora tale distanza non potesse essere garantita, scatta il vincolo della mascherina.

Amadeus non sembra disposto a cedere alle disposizioni di Franceschini. I telespettatori attendono l’evolversi della faida, attualmente in corso, fra il conduttore e il Governo. Chi la spunterà?