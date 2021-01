Sara Croce divina, la FOTO in costume bianco trasparenze piccanti

Sara Croce posta uno scatto su Instagram in cui mette in risalto il fisico mozzafiato. Il suo look lascia i fan senza fiato.

Un scatto in bianco e nero con indosso un sensuale look. Sara Croce condivide su Instagram una foto in cui si mostra divina lasciando i suoi 856 mila follower senza fiato. La modella indossa un costume bianco le cui trasparenze mettono in risalto la sua perfetta fisicità.

La posa di profilo evidenzia ancora di più le curve della showgirl. Il gioco di luci e ombre della foto disegna sul muro la sagoma divina di Sara. Il ritratto è stato realizzato nell’ambito di un servizio fotografico.

La 23enne di Garlasco già ieri aveva pubblicato sul seguitissimo account Instagram una foto del servizio. Seduta su un trespolo indossa lo stesso look accompagnato da tacchi a spillo. Oggi, sempre dallo stesso servizio, Sara posta un’altra immagine questa volta in bianco e nero che mette in risalto tutta la bellezza.

Sara Croce incanta il web con i suoi scatti

Diventata nota al pubblico a seguito della partecipazione a “Avanti un altro”, Sara Croce incanta i fan nei tanti post pubblicati ogni giorno. Oltre alla carriera televisiva svolge il lavoro di influencer collaborando con svariati brand. Classe 1998, la Croce spesso partecipa a campagne pubblicitarie diventando protagonista di set fotografici. I fan sono catturati dai suoi occhioni azzurri e dalla chioma bionda. E non solo. La showgirl ha un fisico mozzafiato.

Da molti anni Sara intraprende la carriera da modella. Nel 2017 ha preso parte a Miss Italia arrivando al quarto posto. Di seguito è entrata nel mondo televisivo partecipando a svariati programmi. In Ciao Darwin ha vestito i panni di Madre Natura. Tra le Bonas di Avanti un altro, presto il pubblico potrà tornare ad ammirare la sua bellezza con il ritorno a marzo del programma.

Tra i tanti impegni Sara non tralascia gli studi. Frequenta la facoltà di Comunicazione d’Impresa allo IULM di Milano. Nota è la sua passione per il fitness e per i cavalli.