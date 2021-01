Zodiaco, i segni più audaci di tutti e quelli meno coraggiosi: quali sono

Essere audaci significa avere fiducia nelle proprie capacità e affrontare ogni situazione con forza e sicurezza. Scopriamo quali segni zodiacali sono considerati i più audaci e quali no

Credere nelle proprie potenzialità, riporre fiducia nella propria persona e in quello che potrebbe arrivare a realizzare: tutti questi tratti caratteristici -e molti altri- definiscono una persona audace. Quest’ultima affronta le situazioni di petto non lasciandosi scalfire dai timori, riuscendo così a non perdere occasioni importanti. Spesso infatti proprio la paura di fallire o la poca fiducia verso se stessi porta a perdere numerose opportunità. Scopriamo quali segni zodiacali vengono considerati tra i più audaci e quali, invece, meno.

I segni zodiacali più audaci e i meno coraggiosi

Senza ombra di dubbio tra i segni più audaci troviamo l’Ariete che va sempre dritto per la propria strada, possedendo una sicurezza che non ha eguali. La sua forza di volontà e la sua tenacia lo portano a voler raggiungere ad ogni costo gli obbiettivi prefissati, non lasciando che niente e nessuno possa intralciare il proprio cammino. Questo non significa che non affronterà degli ostacoli e quando questo accadrà non riuscirà a trattenere un moto di delusione se dovesse fermarsi, almeno una volta.

Poi c’è il Leone, altro segno sicuro di sé che trasmette anche agli altri la propria positività e voglia di fare. Crede molto nelle proprie capacità così come in quelle degli altri, per questo è solito spronare chi gli sta accanto a fare di più. Un segno molto indipendente che non si lascia influenzare facilmente e che preferisce buttarsi a capofitto nelle sfide che la vita gli pone.

Sul podio dei segni più audaci spunta anche la Bilancia che a differenza dei precedenti possiede un’audacia differente. Forse meno esplicita, ma altrettanto importante. Nonostante non la faccia continuamente trasparire vive la propria vita con la consapevolezza di quello che vuole e di come fare per ottenerlo. Preferisce semplicemente non mostrarlo a tutti.

Per quanto riguarda i segni meno coraggiosi troviamo invece i Pesci e il Cancro. Hanno spesso poca fiducia in se stessi e raramente riescono a spingersi oltre i propri limiti. Non possono essere definiti tra i più audaci, anzi, preferiscono il più delle volte restare un passo indietro per non rischiare di buttarsi nell’ignoto di cui hanno spesso timore.