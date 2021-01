Una sexy e bombastica Selvaggia si lascia immortalare in una posa che cattura l’attenzione di tutti i suoi followers. Che fisico mozzafiato che ha la bella romana!

Manda i ‘besitos‘ ai suoi fans la sexy Selvaggia è un ciclone di seduzione e bellezza. E’ impossibile non notare la sua femminilità a prima vista e in questa foto lo dimostra. Fresca della sua partecipazione al Grande Fratello Vip, ospite ancora in studio fino all’ultima puntata che ci sarà il 1 marzo, non smette di far parlare di sé e i suoi scatti piccanti accendono le fantasie dei seguaci.

Uno sguardo perso nel vuoto in cui sembra assorta nei suoi pensieri, una chioma fluente, un bikini che mette in risalto il prorompente lato A. Seducente e irresistibile, un fisico asciutto frutto di tante ore di palestra.

Lontani i tempi in cui Selvaggia Roma risultava impacciata e disabituata alle telecamere nella sua prima esperienza televisiva con il suo ex fidanzato ‘Lenticchio‘, al secolo Francesco Chiofalo, durante l’avventura a Temptation Island.

Oggi i due non solo si sono lasciati ma non sono affatto in buoni rapporti infatti in più occasioni si sono attaccati e accusati tramite social o salotti televisivi.

Una femminilità incredibile

Il vero nome di Selvaggia Roma è Sabrina Haddaji, nata nel 1990 da madre italiana e padre tunisino. E’ stata una ballerina: ha praticato Ginnastica Artistica, musical e danza in tutte le sue forme. All’interno della Casa ha dichiarato che ha sofferto molto per l’abbandono del padre, fino a tentare il suicidio da piccola. Dichiarazioni smentite in realtà dal suo ex fidanzato Francesco Chiofalo.

Negli anni Selvaggia ha raggiunto incredibili traguardi ed è arrivata a conquistare un milione di followers su Instagram diventando una vera e propria influencer.