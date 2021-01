Telegram: il nuovo social mette alle strette Whatapp

Cosa succederà prossimamente sui social? Telegram cercherà di puntare agli utenti di Whatapp? Scopiamo insieme le novità

Telegram sta avanzando nel web avvicinandosi sempre di più a Whatsapp. Entrambi sono due social attraverso cui si può chattare liberamente, ma il servizio di messaggistica di Pavel Durov è sul punto di introdurre una nuova funzione pensata per sottrarre altri iscritti alla diretta concorrente. Anzi in realtà l’ha già fatto erroneamente, visto che la versione 7.4 è stata rilasciata mercoledì a beneficio degli oltre 500 milioni di utenti dell’app, tra le cui novità figurava la possibilità di importare la cronologia dei messaggi da altre app come WhatsApp, Line e KakaoTalk su Telegram.

Telegram: come funzionerà la nuova versione?

L’esplosione della nuova versione di Telegram è stato un errore, ma l’uscita è solo posticipata. Ma come funzionerà importare le chat da Whatsapp al nuovo servizio di messagistica? Primo passo della procedura su iOS sarà quello di aprire una conversazione WhatsApp, accedere alle sue Info, cliccando sul nome del contatto o del gruppo, e selezionare l’opzione Esporta chat. Per raggiungerla su Android, invece, bisognerà fare tap sui tre puntini in alto a destra e successivamente premere altro. Dopodiché scegliere se includere o meno nel trasferimento anche gli elementi multimediali: dalle foto ai video, dagli adesivi ai messaggi vocali. Infine, una volta scaricato il risultante file Zip, sarà necessario inviarlo a Telegram tramite il menù condivisione e associarlo al contatto corrispondente.

La data e l’ora dei messaggi importati rimarranno intatte e quelle chat recheranno la dicitura “Importato”. Ma non saranno ordinati automaticamente, appariranno dunque come nuovi anche nel caso in cui fossero meno recenti di quelli già presenti sulla chat di destinazione.