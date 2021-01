Test della personalità, il migliore usato dalle aziende

Test della personalità: questo che vi presentiamo è il più preciso di tutti e si usa per i test di selezione nelle aziende

I test della personalità sono tanti e in modo semplice e spesso anche curioso ci aiutano a scoprire alcuni lati del carattere. Alcuni sono molto precisi e curati e ci aiutano a conoscerci meglio, facendo uscire a volte, degli aspetti che non avremmo mai detto. Altre volte poi, invece, ci restituiscono delle conferme, convinzioni su di noi e la personalità che vengono riscontrate chiaramente.

Alcuni li troviamo sul web e possiamo farli in modo piuttosto amatoriale, altri sono più specifici ed efficaci e vengono usati anche dalle aziende per “studiare” i candidati durante i colloqui di lavoro.

Ce n’è uno in particolare che pare essere molto efficace perché precisissimo. Vi mostriamo qual è perché potreste trovarvelo davanti durante un iter di selezione.

Test della personalità, ecco i Big Five

Il test usato dalle aziende cerca di stabilire la personalità di un candidato partendo da cinque fattori che vengono misurati con una scala da zero a cento.

I fattori presi in considerazione sono:

introverso o estroverso;

amichevole e gradevole, oppure scontroso;

coscienzioso ed organizzato, oppure disordinato;

emotivamente stabile oppure nervoso ed agitato;

mentalmente aperto alle nuove esperienze, oppure vita convenzionale

questi cinque fattori sono detti “Big Five” e ogni candidato viene “misurato” in base al punteggio che viene dato ad ognuno di essi.

Alcuni tratti avranno punteggio maggiore, altri minore, con i dati che variano in base alla persona senza avere risultati giusti o sbagliati. Non è un test secco ma permette di descrivere le personalità. Non c’è una dimensione positiva rispetto ad un’altra, perché essere calmi non significa che sia meglio dell’essere ansiosi.

Un modo specifico, in definitiva, per rivelare pregi e difetti di una persona con i Big Five che sono davver molto precisi.