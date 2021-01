Tiziano Ferro ha voluto informare il pubblico delle condizioni di salute del suo fedele amico, postando una tenera foto e comunicando l’esito di una delicata operazione

Chi conosce Tiziano Ferro lo sa, tra le sue passioni e i tanti amori della sua vita c’è anche quello per gli animali. In particolare ha un debole per i cani e negli ultimi anni ha fatto in modo di poter aiutare alcuni di loro, regalando una casa a chi la desiderava da tanto. La storia di Beau, adottato dal cantante e dal marito Victor Allen in età già adulta ha commosso e colpito. Purtroppo a causa di alcuni problemi di salute lo scorso agosto la coppia ha dovuto salutare il loro amico, causando un forte dolore.

Un dolore alla quale hanno voluto dare un senso, per questo motivo pochi giorni dopo una visita al canile li ha condotti da un amico di Beau, Jake. “Un gigante di 8 anni, ferito al corpo e al cuore“, così lo descrisse Tiziano presentandolo al pubblico. Oggi l’artista ha condiviso con il pubblico le sue condizioni di salute.

L’intervento di Jake andato a buon fine: “Motivo di tanta gratitudine”

Quattro mesi dopo essere entrato a far parte della famiglia, Jake ha subito un’operazione alla zampa. Lo ha comunicato Tiziano attraverso i suoi canali social, postando una tenera foto che lo ritrae sorridente accanto all’amico. “Eccolo il motivo di tanta gratitudine” -scrive- “il mio vecchio ragazzone Jake/Giacomone supera l’intervento alla zampa“. Una buona notizia che l’artista annuncia con felicità.

Poi quella speranza riposta nel futuro: “Vederlo riprendersi e sperare che magari arriverà a correre“. La vita di Jake non è stata facile e Tiziano ha voluto regalargli una seconda possibilità, proprio come aveva fatto con Beau. L’amore e la cura con le quali il cantante e il marito si dedicano a questi teneri compagni di vita non smette di commuovere.

Il desiderio più grande è quello di poter essere di esempio e di incentivare le persone a non dimenticarsi dei cani adulti, che sono pronti a dare un affetto incondizionato se solo li si desse l’opportunità di farlo.