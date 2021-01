Torino: uccide moglie e figlio e tenta il suicidio

Tragedia nel Torinese: u uomo di 39 anni uccide moglie e figlio e poi cerca di uccidersi, ora è piantonato in ospedale

Un’ennesima tragedia familiare. Questa volta i fatti arrivano dal Torinese, da Carmagnola. Un uomo ha distrutto la sua famiglia e poi ha cercato di uccidersi. Ha 39 anni e ha ucciso sua moglie e il figlio di 5 anni, poi ha tentanto il suicidio lanciandosi dal balcone di casa.

i fatti sono avvenuti nel cuore della notte, pare dopo una lita familiare che è culminata apppunto nel duplice omicidio e nel tentativo dell’uomo di togliersi la vita.

Ancora tutti da accertare i motivi del folle gesto. I carabieniri sono intervenuti dopo l’allarme lanciato dai vicini di casa che sono stati svegliati nel cuore della notte dalle urla che provenivano dall’abitazione della famiglia.

Uccide moglie e figlio, assassiono in ospedale

Le notizie su questa ennesima e drammatica vicenda familiare sono ancora poche. Pare che l’uomo per uccidere sua moglie, anche lei 39enne e suo figlio di soli 5 anni abbia usato un oggetto contundente. Da capire di cosa si tratta e il movente del duplici omicidio.

Al momento i carabienieri stanno eseguendo i rilievi in casa per cercare di ricostruire la dinamica dei fatti.

Nel mentre l’uomo si trova in ospedale, ricoverato al Cto di Torino per via dei traumi provocati dal suo lanciarsi dal balcone dopo aver commess il fatto. Non è in pericolo di vita ma è piantonato dai carabinieri perché in stato di fermo.