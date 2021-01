Alena Seredova, lo scatto in intimo rosa: trasparenze da urlo – FOTO

Alena Seredova ha pubblicato una foto da urlo sui social network in cui appare in indumenti intimi rosa: lo scatto della modella

La modella Alena Seredova ha condiviso uno scatto “rubato” dalla sua fan page ufficiale in cui è distesa su un morbido divano bianco e indossa solo un completo rosa di pizzo con sopra un baby doll. Quest’ultimo porta un fiocco viola all’altezza della pancia piatta della modella. Un “regalo da scartare” per i tanti follower che svogliando le sue Instagram Stories hanno trovato questo splendido scatto. Nella foto Alena sorride e guarda un punto diverso rispetto all’obiettivo fotografico. L’attrice ha un discreto seguito su Instagram con oltre 580 mila follower, che seguono con attenzione i suoi post dove condivide spesso scatti della sua vita quotidiana come quelli con la piccola Vivienne Charlotte di appena 8 mesi. La neonata è il frutto d’amore del matrimonio tra la modella e l’imprenditore Alessandro Nasi, sposati dal 2015.

Le foto di Alena Seredova: uno splendido ritratto di famiglia