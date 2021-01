Amadeus ha deciso: ecco cosa succederà a Sanremo 2021

Per la prossima edizione di Sanremo 2021 arriva una decisione importante ed è stato lo stesso Amadeus a comunicarlo sui social

Sembra ci sia un nuovo colpo di scena per il Festival di Sanremo 2021, che a quasi un mese dal possibile inizio della settantunesima edizione, non si sa ancora esattamente come e se verrà trasmesso in piena regolarità per rispettare appieno le norme anti Covid.

Sono ancora molte le discussioni in ballo, una di queste riguarda la questione pubblico in sala che in questi giorni tiene banco e ha fatto scaldare gli animi del Governo e dello stesso Amadeus che ha dichiarato il suo ritiro qualora venisse abolita la possibilità al pubblico di partecipare.

Lo stesso ministro Franceschini però è stato irremovibile: “[…] il pubblico, pagante, gratuito o di figuranti, potrà tornare solo quando le norme lo consentiranno per tutti i teatri e cinema. Speriamo il prima possibile”. Ma oggi la svolta del conduttore, che molti avevano già visto fuori dai giochi.

La decisione di Amadeus, la dichiarazione direttamente dall’Ansa

L’Ansa nelle ultime ore ha diffuso una nuova nota riguardante il conduttore, che sembra essere ritornato sui suoi passi a poche settimane dall’inaugurazione della kermesse. Sarebbe un duro colpo sia per la Rai che sta organizzando l’evento da mesi ma anche per i telespettatori che si aspettando di assistere all’evento come ogni anno.

Sull’agenzia di legge infatti: “Amadeus non lascia. Il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo, dopo l’alt del ministro Franceschini alla presenza di qualsiasi tipo di pubblico all’Ariston che lo avrebbe spinto a fare un passo indietro, ha maturato in queste ore la decisione di andare avanti”.

“Resta convinto che la platea vuota possa penalizzare lo spettacolo, ma si rimetterà alle decisioni che prenderanno la Rai e il Comitato tecnico scientifico”, conclude la nota.