Bianca Guaccero incantevole su Instagram, viso d’angelo-FOTO

Bellissima la conduttrice Bianca Guaccero su Instagram, condivide una foto in cui appare bellissima e sexy in uno scatto che la ritrae a mezzo busto. Il viso è angelico con le labbra rosse e gli occhi da cerbiatta. Nella didascalia scrive:”Ciò che tiene uniti è guardare nella stessa direzione”. A chi si riferirà? alla sua storia d’amore forse e al futuro che desidera insieme al suo compagno.

Bianca Guaccero balla un musical con Matilde Brandi

La conduttrice Bianca Guaccero condivide su Instagram un video in cui appare con la sua amica Matilde Brandi e insieme ballano il pezzo di un Musical. Gli utenti vanno in delirio per le due colleghe che ballano insieme. “Bravissime..brava Bianca facci rivedere tutti i balletti e musical con la speranza di poterli rifare al più presto”. E ancora scrivono: “buongiorno cara Bianca..Infatti ci vuole tanta energia..Me li ricordo sei sempre stata bravissima in tutto e poi lo fai con passione e amore…buona giornata”.

Le due ballano come professioniste sono bellissime. Le prove erano poi per esibirsi nel suo programma Detto Fatto. La bella Guaccero infatti poi condivide il balletto d’entrata che ha fatto a inizio programma. Nelle stories condivide una foto in cui appare su un albero in mezzo alla natura con indosso un abito in tulle blu. La bella Guaccero condivide anche un video in cui mostra lo shooting in una location bellissima immersa nella natura.

La conduttrice in ogni caso appare in splendida forma sempre, si vede il frutto dei suoi allenamenti duri e le prove di danza. Bella e impeccabile appare nel suo programma dando luce e bellezza. Sicuramente è tra le conduttrici più amate dal pubblico, su Instagram la seguono in 725 mila persone.