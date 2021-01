La favolosa modella italiana, vincitrice della 80ª edizione del concorso di bellezza Miss Italia posta uno scatto in bianco e nero.

Carolina indossa un indumento di jeans, che le scopre il décolleté grazie ad una vertiginosa scollatura.

La miss posa seduta a gambe aperte, sulle quali appoggia le braccia: è a dir poco meravigliosa!

Gli accessori fanno la loro figura: porta dei grandi orecchini a cerchio ed una collana girocollo piena di ciondoli.

I suoi occhioni trasparenti ed il suo sorriso lucente hanno incantato i followers: più di 13.000 like e 120 commenti in nove ore!

Come si mantiene in forma Carolina Stramare?

Nel corso di un’intervista rilasciata a Life&People Magazine, Carolina svela il suo segreto per un fisico da urlo: “Lo sport! Mi aiuta a mantenermi in forma insieme ad una sana alimentazione . Quelle poche volte in cui ho provato a mettermi a dieta seriamente, avevo perso il buon umore ed ero sempre nervosa. L’ho vissuta talmente male che mi sono detta: mangio bene senza privarmi di nulla altrimenti perdo la serenità , importantissima per affrontare la quotidianità“.

E ancora: “Sono contraria alle diete. Sono piuttosto atipica, non ho forme standard e sono lontana dalla magrezza estrema delle modelle. Ma non credo di poter mai entrare serenamente in taglie così piccole!“.

Oltre al suo fisico e alla sua bellezza, Carolina è riuscita a conquistare il pubblico grazie anche alla sua personalità ricca di grinta, brio e freschezza!