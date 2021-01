Clamoroso a Mediaset, cancellata la messa in onda da lunedì a venerdì

Mediaset cancella uno degli appuntamenti fissi dal lunedì al venerdì preferiti dal pubblico, clamorosa delusione

Mediaset cancella uno degli appuntamenti fissi sulla Rete più seguita d’Italia. Stiamo parlando di Canale 5, più precisamente della programmazione pomeridiana ormai stabile e fonte di certezze per numerosi telespettatori. Dopo tantissimo tempo in cui l’offerta teneva compagnia, vedremo mancare un pezzo fondamentale per la clamorosa delusione dei fan.

La cancellazione e i motivi

Stiamo parlando di una delle soap opera più seguite dagli italiani, di origine spagnola. Dopo 6 anni di programmazione vedremo terminare gli episodi di Una Vita, prodotta da Aurora Guerra.

In Spagna dovrebbe concludersi a marzo del 2021 con 1500 episodi trasmessi, ma fortunatamente l’Italia resta indietro sulla messa in onda, permettendoci di beneficiare per almeno un altro anno e mezzo della compagnia degli abitanti di Acacias 38.

Molti i colpi di scena che hanno appassionato i telespettatori, cambi di rotta, personaggi nuovi, ma anche storici come Casilda, Fabiana, Felipe, Ramon, Rosina e Servante. La carta vincente della fiction è l’abilità di fondere sentimenti drammatici, momenti di suspense e attimi di spensieratezza, una vera e propria trasposizione del reale in una città di fantasia agli inizi del XX secolo.

Complice l’ambientazione particolare e le relative consuetudini, il quartiere borghese in cui si muovono gli amatissimi personaggi, le dinamiche in un susseguirsi di fitte trame, un cocktail di emozioni che l’ha portato a ricevere un consenso maggiore che in patria, con uno share tra il 20% e il 25%. Trasmesso tra Beautiful e Uomini e Donne, rappresentavano un incastro perfetto per un pomeriggio imperdibile all’insegna dell’amore.

Non ci resta che vedere il finale pensato per questa seguitissima serie. A giudicare da tutti i cambiamenti ai quali abbiamo assistito, non potrà che essere inatteso e meraviglioso, concedendoci una valida consolazione.