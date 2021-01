Crisi di governo, a Fico il mandato esplorativo: “Massima responsabilità e risposte urgenti”

Roberto Fico accetta l’incarico esplorativo dopo l’incontro col presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il presidente della Camera commenta: “Adesso massima responsabilità per dare risposte urgenti al Paese”. Le reazioni di maggioranza e opposizione

“Ringrazio il presidente della Repubblica per la fiducia”: sono queste le prime parole del presidente della Camera Roberto Fico, appena terminato il colloquio con Sergio Mattarella. Il presidente della Repubblica gli ha conferito un incarico esplorativo “volto a verificare la prospettiva di una maggioranza parlamentare a partire dai gruppi che sostenevano il precedente governo”.

È un momento difficile per il Paese che si trova ad affrontare la pandemia e le difficoltà del Parlamento, il quale non riesce più a produrre una maggioranza solida, e ha costretto il governo Conte II alle dimissioni. A questo proposito Roberto Fico ha dichiarato: “Nei prossimi giorni sarò impegnato nel confronto con gli esponenti di queste forze politiche. Il momento è molto delicato per il Paese, siamo chiamati ad affrontarlo con la massima responsabilità per dare risposte urgenti che i cittadini attendono”.

Vista l’urgenza, le consultazioni cominceranno sabato pomeriggio e proseguiranno ad oltranza. Entro martedì il presidente della Camera dovrà comunicarne l’esito al Quirinale. Soddisfatti della scelta i partiti di maggioranza, mentre i partiti d’opposizione non hanno mancato di manifestare il proprio dissenso.

LEGGI ANCHE -> Conte: le procedure del Quirinale dopo le dimissioni

Mandato esplorativo a Fico: le reazioni della maggioranza

LEGGI ANCHE -> Crisi Governo, le parole di Giuseppe Conte agli italiani – VIDEO

D’altro canto per Roberto Fico sarà difficile ricucire lo strappo che si è aperto nella maggioranza con l’abbandono del partito di Matteo Renzi, Italia Viva. Tuttavia non è ancora detta l’ultima parola: l’ex premier potrebbe negoziare e tornare sui suoi passi con la prospettiva di un governo di unità nazionale o addirittura del Conte III.

Matteo Renzi ha affidato ad un post su Facebook le sue considerazioni. “La decisione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella è una scelta saggia, che Italia Viva onorerà lavorando sui contenuti. Vaccini, scuola, lavoro e ovviamente Recovery Plan sono le priorità su cui il Paese si gioca il futuro. Diciamo no alla caccia al parlamentare, diciamo sì alle idee e ai contenuti. No al populismo, sì alla politica”.

Un segnale di apertura e distensione arriva dal Movimento 5 Stelle. In una nota ufficiale ha comunicato che lavorerà “al fianco del presidente Fico a cui è stato affidato un compito cruciale in questo frangente. Concentriamoci sui temi che ci accomunano e togliamo tutti i temi divisivi“. Tuttavia una parte del Movimento non vedrebbe più di buon occhio l’alleanza con Renzi e minaccerebbe la scissione.

Luigi Di Maio in un post su Facebook ha augurato “Buon lavoro al presidente della Camera Roberto Fico. Sarà punto di riferimento per favorire il dialogo in questa fase delicatissima e arrivare alla formazione di un nuovo governo”. Il ministro degli Esteri poi ha esortato le altre forze politiche ad aprirsi al dialogo. “Ci auguriamo – scrive Di Maio – che prevalga il senso di responsabilità da parte di tutti. Massimo e pieno sostegno a Giuseppe Conte“.

“Sosteniamo con fiducia e lealtà – fanno sapere dal Partito democratico – lo sforzo che il presidente della Repubblica sta compiendo e le iniziative assunte per risolvere questa crisi. Una crisi che si conferma, così come avevamo paventato, grave ed ingiustificata. Ribadiamo la nostra disponibilità a sostenere un governo guidato da Giuseppe Conte. Serve una solida base politica e numerica, fondata sulla convergenza delle forze europeiste presenti in Parlamento, per dare vita ad una maggioranza più coesa e rafforzata“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Il centrodestra: “Mai con Pd e M5s. Mandato a Fico? Altri giorni persi”

Presenti al Quirinale anche i rappresentanti del centrodestra, che premono per indire subito nuove elezioni politiche, sicuri di una loro eventuale vittoria. Il leader della Lega Matteo Salvini ha scritto su Twitter: “Il mandato a Fico? Pur di non mollare la poltrona, ci riprovano. Altri giorni persi, l’Italia che lavora non ne può più. #vogliamovotare”.

Intransigente anche la posizione di Giorgia Meloni, di Fratelli d’Italia: “Non sarò mai in un governo con il Pd e il M5S. Se arriverà da Mattarella la proposta di un governo di unità nazionale la valuteremo con serenità. Ma continuiamo a pensare che non sia quello che serve all’Italia».