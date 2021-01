Emma Marrone, bellissima su Instagram, ignora le frecciatine dell’ex…- FOTO

Nelle sue ultime foto, Emma Marrone sfoggia un look sexy e raffinato. E intanto ignora le frecciatine dell’ex amica…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)

Emma Marrone è inarrestabile. Il nuovo brano, “Pezzo di cuore“, registrato con Alessandra Amoroso è in vetta alle classifiche e lei festeggia regalando dei selfie ai suoi fan. La cantante salentina si presenta con un nuovo look: i capelli biondi raccolti in una coda, un trucco minimal ad eccezione del rossetto, di un bel rosso freddo. Negli scatti indossa una blusa di seta scura decorata con un motivo di mezzelune bianche e rosse e una serie di catenine dorate. La attende un periodo intenso dopo lo stop forzato di questi mesi: prima l’esibizione a Sanremo insieme ad Alessandra Amoroso e poi la programmazione del tour nei palazzetti, non appena sarà possibile ripartire con gli eventi live.

Un momento attesissimo dai suoi fan, che non vedono l’ora di rivederla in azione visti anche i seri problemi di salute che Emma Marrone ha dovuto superare nell’ultimo anno e il difficile addio al suo amato cane Gaetano. Ma resta qualche nuvola all’orizzonte: proprio ieri in diretta tv sono arrivate le frecciatine di un’ex amica…

LEGGI ANCHE -> Emma Marrone in lacrime per il suo lutto a Verissimo: la rivelazione straziante

Laura Pisu: “Emma Marrone? Non andiamo d’accordo”

LEGGI ANCHE -> Detto Fatto. Il fantasma del passato di Emma Marrone

Un’ospite nella puntata di ieri di Detto Fatto si è lasciata andare ad alcune affermazioni contro Emma Marrone rivelando di avere con lei un rapporto ancora molto conflittuale. Si tratta di Laura Pisu, cantante sarda che insieme ad Emma aveva partecipato al talent show “Superstar” del 2003. Risultate vincitrici dello show condotto da Daniele Bossari, avevano formato un trio con Colomba Pane, diventando le Lucky Star. Al loro esordio però non avevano riscosso il successo sperato e si erano sciolte poco dopo. Emma ha poi ritentato la fortuna come concorrente di Amici di Maria de Filippi, diventando in breve tempo una delle cantanti più apprezzate del panorama pop italiano.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

“Con Emma il rapporto è un po’ così, non andiamo d’accordo per questioni caratteriali”, ha dichiarato ieri Laura Pisu, facendo poi intendere che non è stata lei causare l’allontanamento. “Io non ho nulla contro di lei – ha aggiunto Pisu – anzi le mando un caloroso abbraccio, ma non se lei ricambierà”. Ed Emma? Per ora tace.