Eros Ramazzotti e il commovente ricordo sui social: “Manchi tanto…”

Il cantante, Eros Ramazzotti decanta le gesta di un personaggio che è scomparso ingiustamente tra noi: lo struggente ricordo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eros Ramazzotti (@ramazzotti_eros)

L’ex marito di Michelle Hunziker è tornato a far parlare di sè, con un ricordo davvero commovente, caduto in occasione dell’anniversario della scomparsa di un personaggio molto a cuore. Eros Ramazzotti, dall’alto della sua esperienza internazionale in ambito musicale, con una vita intera divisa tra pop e rock è molto legato agli aspetti sociali della società.

Il cantautore di Cinecittà svolge il ruolo di padre di famiglia, a 360 gradi, come testimoniano i vari scoop di gossip che circolavano, fino a qualche tempo fa sul suo conto. Mentre i “paparazzi” cercavano di catturare il momento giusto per cogliere Eros in flagrante, con il “segreto” sentimentale di turno, lui passeggiava tra le strade di Roma, dedicandosi agli impegni della figlia.

Un padre davvero modello, responsabile e ligio alle regole. Chi se non lui poteva innamorarsi di programmi che denunciavano le imperfezioni della società?

LEGGI ANCHE —–> La rivelazione di Romina Power e quella foto che stupisce tutti

Eros Ramazzotti, le struggenti parole, nel giorno dell’anniversario…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eros Ramazzotti (@ramazzotti_eros)

LEGGI ANCHE —–> Stefano D’Orazio: figlia illegittima e battaglie legali, dov’è la verità?



In questi giorni cade l’anniversario di un personaggio simbolo del mondo dello spettacolo. Una giornalista che ha pur di scoprire realtà crude di questa società ha lottato per un senso di giustizia, anche quando il male incurabile che aveva contratto, la debilitava di giorno in giorno.

Il cantautore romano, Eros Ramazzotti ha aperto la propria pagina di Instagram e ha condiviso una “story”, riportando parole davvero commoventi, per un ricordo che non morirà mai nel suo cuore. La giornalista in questione è una donna dal cuore forte, dalla grande forza di vivere, ovvero Nadia Toffa.

Ad un certo punto della sua vita rispondeva di “petto” a chi la voleva vedere morta per essere entrata furtivamente in logori e “sporchi” affari di personaggi, azionisti ed imprenditori. E invece lei, rispondeva con nochalance e senza portare rancore, ovvero con un’invidiabile intelligenza e una lucidità che pochi hanno dimostrato.

Nadia era un esempio per tutti, affrontava la malattia con sorriso sulle labbra. Sapeva a cosa andava incontro, ma rimandava nelle mani di Dio, la fine dei suoi giorn. Insomma se ancora oggi ha lasciato un segno indelebile. E per di più in alcuni personaggi che hanno fatto la storia di questo Paese, nel loro campo, come Eros un motivo ci sarà.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da nadia toffa (@nadiatoffa)

Dalla pagina Instagram, Ramazzotti ha voluto far trasparire tutto la sua solidarietà, per una Donna, stroncata dal tumore. Ma che per ciò che ha rappresentato, non solleverà mai dal suo cuore: “Ciao Nadia, Manchi Tanto…”