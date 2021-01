Federica Masolin: la sveglia durante la notte, poi il cambio d’abito – VIDEO

Cosa è accaduto di tanto importante in casa della giornalista sportiva, Federica Masolin, durante la scorsa notte?

La giornalista e conduttrice sportiva milanese, Federica Masolin, non è intenzionata a perdere ore preziose della sua vita. Stavolta piuttosto che godere di una piacevole e lunga dormita ha preferito inserire una sveglia e far primeggiare la sua curiosità, come anche quella dei suoi abituali telespettatori. “La sveglia è alle 3, alzati e preparati a tifare insieme a noi!!” è il primo indizio ad essere inserito nella didascalia della giornalista di Sky Sport.

Federica Masolin: “È L’ORA DI #LunaRossaChallenge“

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Masolin (@federicamasolin)

“⛵️Tutti pronti per la prossima regata della #PRADACup? ” ebbene, questa notte la “levataccia” di Federica non si è rivelato un così gran trauma. Nella sua totale agilità, la giornalista mostra il giusto entusiasmo nell’alzarsi dal suo letto, riuscendo ad essere pronta in soli 5 minuti per la regata. E con tanto di cappellino e maglietta per sostenere nella competizione la Luna Rossa Prada Pirelli.

“Su #skysport America’s Cup, canale 205” ha poi avvertito su Instagram il restante del pubblico notturno affinché non perdesse anch’esso lo spettacolo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Masolin (@federicamasolin)

Il riscontro dei suoi fan è stato infine del tutto positivo, visto che molto sono riusciti ad identificarsi in lei e nel suo simpatico e così ben riuscito tentativo. Oltre agli apprezzamenti però a risultare ottimo è stato anche l’esito delle speranze nutrite in virtù di Luna Rossa che è felicemente volata in finale.