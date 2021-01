Federica Nargi intasa il traffico di Instagram con la sua ultima foto. Con la sua semplicità riesce a fare miracoli

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da federica nargi (@fede_nargi)

Tutti la ricordano come una delle veline più belle di Striscia la notizia. La mora da bomba che ballava insieme a Costanza Caracciolo, ora compagna di Bobo Vieri. Parliamo di Federica Nargi, oggi mamma, moglie e donna in carriera. Ne sono passati di anni da quando la vedevano nei sensuali stacchetti ma nonostante questo la sua bellezza è rimasta immutata.

Oggi Federica è soprattutto una mamma super impegnata ma anche molto molto felice. Insieme al suo compagno Alessandro Matri ha dato alla luce due splendide bambine, Sofia e Beatrice, di quattro e due anni.

Sono la sua gioia e spesso le mostra anche sui social in alcuni momenti esilaranti della quotidianità. Ma non manca il lavoro. Da poco l’abbiamo vista protagonista di un bellissimo shooting fotografico a Napoli.

Federica Nargi, la bellezza semplice e pulita

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da federica nargi (@fede_nargi)

E sempre bellissima è Federica Nargi nell’ultimo scatto che ci ha regalato su Instagram. La perfezione nell’imperfezione così come scrive nella didascalia alla foto. Come darle torto. È davvero la perfezione in persona. Un primo piano fantastico mentre è sdraiata e solo con un filo di trucco.

In versione quasi nature con i suoi fluenti capelli nero corvino che avvolgono il suo viso, un semplice lupetto nero e uno sguardo che incanta. Non serve altro all’ex velina per intasare il suo profilo Instagram, oggi seguito da 3,8 milioni di follower.

Uno scatto semplice e spontaneo, un po’ imperfetto, per far scattare un fiume di like e di commenti che la celebrano per la sua bellezza semplice e pulita.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da federica nargi (@fede_nargi)

In una sola ora sotto il post sono arrivati quasi 75 mila like e diversi commenti. “Stupenda” scrive un utente e poi a seguire gli altri.