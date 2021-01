Fedez spoilera con un VIDEO la canzone del Festival di Sanremo 2021

Fedez ha pubblicato poco fa un video mentre fa le prove della nuova canzone del Festival di Sanremo 2021 con Francesca Michielin

Bellezze dei social network: può capitare che un cantante mentre faccia le prove per una canzone nuova pubblichi un video su Instagram. Ma se il brano in questione deve essere assolutamente top secret perché dovrà partecipare al Festival di Sanremo allora capita di fare uno spoiler non voluto. Nel primo video, cancellato dopo poco dal profilo social del cantante, si vede il piccolo Leone dare i voti alla canzone del papà e di Francesca Michielin. Fedez chiede al figlio quanto gli sia piaciuto il brano da 1 a 10 e il piccolo con il ditino fa segno 1 e lo dice anche a voce alta e squillante.

Leone ha dato il suo voto quindi ma la notizia è che per sbaglio è stata pubblicata una clip dove si ascoltava una brevissima parte di “Chiamami per nome”. Anche qualche utente su Instagram, come si può notare dallo screenshot, ha ascoltato queste parole tanto che ha commentato: “Prima ti è partito un mega spoiler” Un altro utente gli risponde: “L’ho sentita anch’io”. È stato poi pubblicato un secondo video in cui non c’è l’audio del brano ma solo il dolce “siparietto” con il figlio di Fedez e Chiara Ferragni.

La canzone di Fedez e Francesca Michelin favorita al Festival di Sanremo

La canzone con cui Fedez e Francesca Michelin torneranno a cantare insieme si chiama, come detto, “Chiamami per nome” ed è tra le favorite a vincere al prossimo Festival di Sanremo 2021. Una kermesse che mai come quest’anno ha suscitato i pareri contrastanti di vari personaggi come quello del ministro per i Beni e le attività culturali Dario Franceschini che ha detto che come gli altri, il Teatro Ariston non dovrebbe avere pubblico in sala.

Amadeus ha dichiarato invece che come tutti gli spettacoli televisivi dovrebbe esserci la presenza di spettatori altrimenti non si può considerare un Festival di Sanremo a tutti gli effetti.