Un couvre-feu sera instauré de 21h à 6h dans les zones d’état d’urgence sanitaire. pic.twitter.com/hDrckFCt3B — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 14, 2020

Circa cento persone sono state multate lo scorso venerdì, 29 gennaio, per inosservanza del coprifuoco. La trasgressione è avvenuta a Collegien, comune nel dipartimento francese di Seine-et-Marne. A dare l’allarme sono stati i residenti locali, i quali hanno avvertito la polizia dopo aver notato il frenetico viavai di auto davanti a un magazzino nel vicolo di Clos des Charmes, ai margini dell’autostrada A4. Secondo i rapporti ufficiali degli agenti, citati dal BFMTV, le identità degli organizzatori della festa sono attualmente sconosciute e le indagini investigative restano aperte per ulteriori accertamenti.

Cento multe per violazione del coprifuoco

La polizia è arrivata sul posto intorno alle ore 21:00 e ha multato in questo parcheggio, emettendo una multa pari a 135 euro a 11 persone per violazione del coprifuoco, anticipato alle 18.00 su tutto il territorio nazionale. Tuttavia, secondo quanto riporta France Bleu Paris, ci sono volute altre due ore allo smantellamento definitivo dell’assembramento illegale: erano circa le 23:00 quando la polizia ha ottenuto l’autorizzazione giudiziaria per entrare nel cortile dell’edificio, luogo della festa illecita. Le apparecchiature acustiche e luminose sono state sequestrate e altri 81 partecipanti sono stati multati.

La festa si è conclusa all’una di notte di questo sabato mattina: l’assembramento era “visibilmente libertina”, hanno riferito gli agenti locali

