Festival di Sanremo, pronto il sostituto se Amadeus abbandona…

Il Festival di Sanremo continua a regalare sorprese. Il direttore artistico Amadeus sarebbe intenzionato a lasciare il suo ruolo nella 71esima edizione del Festival della canzone italiana. Se il conduttore dovesse abbandonare, sarebbe già pronto il sostituto: Alberto Matano. La decisione di Amadeus sarebbe scaturita dopo l’intromissione di Dario Franceschini con un post sui social. Il ministro della Cultura chiude le porte al Festival di Sanremo. Per lui l’Ariston è un teatro come tutti gli altri e ha voluto chiarire che il pubblico pagante, gratuito o figurante al momento non è consentito dalle norme.

La reazione di Amadeus al post del ministro della Cultura Franceschini

Non si è fatta attendere la risposta di Amadeus al ministro della Cultura Franceschini. Il conduttore tramite un post sul suo profilo Instagram, si è affidato a una frase di Aristotele: “L’ignoranza afferma, il colto dubita, il saggio pensa”. Tutto farebbe pensare che il messaggio sia stato diretto a Dario Franceschini dopo il suo post che diceva «no» alla presenza di pubblico e figuranti al Festival. Intanto è stato stilato dalle associazioni di categoria dell’industria discografica Afi, Fimi e Pmi un protocollo anti-Covid che sarà sottoposto a Rai e Comitato tecnico scientifico.

Quali saranno le principali misure anti-Covid adottate per il Festival di Sanremo? Intanto nelle 72 ore che precederanno l’inizio del Festival tutte le persone che faranno parte dello spettacolo dovranno sottoporsi al tampone. Inoltre a piazza Colombo, saranno organizzate dalla Rai delle tende per effettuare giornalmente il tampone rapido. L’ingresso all’Ariston, sarà consentito in numero limitato agli addetti ai lavori che riceveranno un badge della RAI per l’accesso alle aree del palco, retro palco e camerini.

Intanto gli hotel si preparano all’evento dell’anno per la città di Sanremo. I luoghi che ospiteranno cantanti e addetti ai lavori, dovranno attenersi in modo scrupoloso a tutte le misure anti-Covid. Sarà consentito l’accesso solo ed esclusivamente agli operatori accreditati. Tutti i tipi di interviste e conferenze dovranno svolgersi necessariamente da remoto. Inoltre saranno escluse attività tipo: red carpet, esibizioni, servizi fotografici o collegamenti esterni.