Gf Vip, chi uscirà a un passo dalla finale? Le polemiche non mancano

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip c’è stato un errore nella grafica ed è stato aperto un televoto sbagliato.

Questa sera le nomination al Grande Fratello sono state palesi per tutti i concorrenti che sono ancora in gioco tranne per Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli già finalisti di questa edizione che sono andati in confessionale per fare il nome del concorrente che vorrebbero eliminare, consapevoli però già dei voti dei loro compagni di avventura.

In Superled si posizionano i nove concorrenti ancora in bilico che sono: Andrea Zenga, Andrea Zelletta, Rosalinda, Giulia Salemi, Maria Teresa Ruta, Samantha De Grenet, Stefania Orlando, Tommaso Zorzi e Carlotta Dell’Isola.

Si accende una discussione tra Andrea Zelletta che vota Maria Teresa per un’incoerenza riscontrata nella sua votazione della settimana precedente a favore di Pierpaolo e si uniscono al coro anche Rosalinda e Samantha, la prima per la stessa motivazione del pugliese, la seconda perché sembra non andare d’accordo con la giornalista.

Zorzi vota Giulia per rancori relativi alla nomination dell’italo-persiana della settimana scorsa quando ha fatto il nome dell’influencer forse per strategia volendo favorire il fidanzato Pierpaolo nella sua corsa per la finale considerando Tommaso un pezzo forte all”interno della Casa.

Stefania vota Samantha definendola troppo ‘maestrina’ mentre Andrea Zenga e Giulia Salemi fanno il nome della romana.

Carlotta a sua volta aveva nominato Tommaso poiché ha confessato di non riuscire a entrare nelle sue grazie e stringere un legame con lui mentre Tommaso la definisce ‘ignava’ perché non prende mai una posizione.

LEGGI ANCHE –> GF Vip, anticipazioni 29 gennaio: ingressi a sorpresa e secondo finalista

Chi sono i nominati della settimana?

LEGGI ANCHE -> Lo show serale di Tommaso Zorzi fa record di ascolti: è nata una stella?

Dunque Maria Teresa ha 3 voti, Carlotta e Samantha 2 e Giulia e Tommaso 1. Restano innominati tutti gli altri concorrenti.

A questo punto Dayane e Pierpaolo nel segreto del confessionale con la grafica alla mano fanno la loro nomination: la modella brasiliana decide di mandare Giulia al televoto con il suo voto pesante e Pierpaolo fa lo stesso con Samantha.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

I nominati di questa settimana sono quindi Maria Teresa, Carlotta, Giulia e Samantha.

Chi uscirà a un passo dalla finale?