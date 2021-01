Gia Carangi: la storia della leggendaria supermodella americana

Un omaggio alla vita della leggendaria supermodella americana, Gia Carangi, che oggi avrebbe compiuto il suo 61esimo compleanno.

Gia Marie Carangi nasce a Filadelfia il 29 gennaio del 1960. Stesso luogo in cui morirà prematuramente soltanto ventisei anni più tardi. Gia è passata alla storia come un’iconica modella dal carattere estroso ed dal carisma incredibilmente magnetico. La sua attività professionale ha goduto del suo momento più fiorente a cavallo tra gli anni ’70 ed ’80 del secolo scorso, periodo in cui ha lavorato per numerosi stilisti di alta moda ed altrettanti fotografi professionisti. Sfilando e vestendo dunque per Armani, Christian Dior, Versace e Yves Saint Laurent. I famosi scatti di Helmut Newton, invece, che la ritrassero all’epoca in un tailleur nero sono soltanto un piccolo spicchio di torta della meravigliosa totalità di fotografi che negli anni della sua carriera hanno voluto immortalare la sua immagine.

Gia Marie Carangi: “Una donna oltre ogni limite”

Nel 1998 il regista Michael Cristofer realizza un film per il piccolo schermo, dal titolo Gia – Una donna oltre ogni limite, in cui l’attrice Angelina Jolie vestirà impeccabilmente i panni della supermodella. La stessa pellicola metterà in luce molti aspetti nascosti e probabilmente fino ad allora sottovalutati della sua personalità. Grazie ad alcuni estratti di un diario della modella si ripercorrono accuratamente le fasi fondamentali della sua esistenza. Viene inoltre spiegato il motivo per cui, nonostante la sua precoce scomparsa, si crede che sia riuscita a lasciare un segno indelebile nel mondo della moda, come nel cuore di quelli che erano i suoi affetti più cari.

Fra questi vi sarà la testimonianza di Sandy Linter, la make-up artist incontrata durante i suoi esordi a Manhattan. E con la quale vivrà un’emozionante storia d’amore. Nonostante i suoi alti e bassi, il successivo tunnel della droga, ed una assoluta imprevedibilità dei suoi comportamenti, quella di Gia risulta ad oggi essere stata una vita vissuta pienamente.