Giorgia Palmas: sublime e zoom sul punto vita, è bellissima – FOTO

La bellissima showgirl Giorgia Palmas condivide un’immagine meravigliosa del suo corpo: attenzione allo “zoom” sul punta vita.

La conduttrice e showgirl, Giorgia Palmas, dopo aver vestito i panni dell’iconica Betty Boop nello scorso pomeriggio e chiesto un parere ai suoi fan per il risultato ottenuto, grazie alle sue nuove lunghissime ciglia firmate Avon Make-Up, oggi ha deciso di intraprendere una nuova sfida. Quest’ultima ha raggiunto in meno di 5 minuti oltre 5mila like al suo ultimo contenuto sui social. Scopriamo di cosa si stratta.

Giorgia Palmas ed il focus sull’invidiabile punto vita

Uno scatto in #biancoenero è quello postato sulla homepage di Instagram soltanto pochi minuti fa dalla bruna e cagliaritana soubrette. Un abbigliamento comodo da sfoggiare e anche qui vediamo prevalere la scelta di un elegante total black. Il dettaglio è nel punto vita, scolpito e lasciato per l’occasione appositamente scoperto.

“Qualche tempo fa… quando il mio punto vita non era un lontano ricordo 😅😅” sono state le sue parole nella didascalia. Affacciandosi sul ricordo del suo fisico prima dell’insorgere della gravidanza. Ma in realtà il suo lato più spiritoso di Giorgia é perfettamente attinente con la realtà, poiché nonostante il suo cambiamento anche i suoi ammiratori non possono fare a meno di vederla “sempre bellissima” e forse, adesso da mamma, ancor di più.

“Ma dai Giorgia, anche dopo due figlie sei sempre bellissima e hai un punto vita invidiabile! ❤️” è poi intervenuto un suo fan in sostegno del suo piccolo momento di sconforto. Un parere che appare inoltre essere in accordo con quello degli altri. La conduttrice sarà sicuramente felice di questa ulteriore conferma.