Giovanna Civitillo che decolté, mai vista così dai tempi della “scossa” – FOTO

La bella moglie di Amadeus di è fatta vedere in uno scatto davvero mozzafiato. Giovanna Civitillo ha incantato per le sue forme

Se sul web e anche al Governo sta divampando la polemica sulla possibilità che il Festival di Sanremo venga slittato o meno, sul fronte coppia Amadeus e Giovanna Civitillo invece va a gonfie vele. Amadeus ha confermato tramite l’Ansa che si rimette completamente alle decisioni imposte dall’alto riguardo il pubblico non presente in sala, però per lui è stata una decisione decisamente sofferta.

Per fortuna di fianco a lui la bella moglie Giovanna Civitillo, 44 anni quest’estate, che non lo ha mai lasciato solo in questo momento così difficile. Nei social intanto lei però si dà a qualche scatto pazzerello ma i fan ringraziano.

Giovanna Civitillo, una bomba. Il sorriso conquista i fan

Augura di cuore un ottimo weekend ai fan che la seguono sui social Giovanna Civitillo, che vista la questione che riguarda da vicino il marito ha deciso di mostrarsi sorridente e allegra per sdrammatizzare la situazione.

La vediamo raggiante mentre nell’ultimo scatto ravvicinato sorrida alla fotocamera, con la mano destra appoggiata alla fronte per sorreggersi. Trucco perfetto e capelli in ordine, indossa anche un maglioncino aderente che le enfatizza le forme del seno, mai come quando ballava per il pubblico de L’Eredità e deliziava con la sua “scossa”, ma pur sempre incantevole e ipnotica.

Sono passati molti anni da quel 2006 in cui bloccava i telespettatori dello show ma anche adesso a distanza di anni cattura sempre con grande fascino.

“Spero che il clima intorno a Sanremo diventi più sereno. Lo meritate 🍀”, “Grazie per Sanremo ❤️”, “Bellissima” le scrivono i fan a margine dello scatto che in pochi minuti ha catturato diverse migliaia di like.