La showgirl, influencer ed ex modella italiana potrebbe essere una finalista di questa edizione del GF Vip: verrà salvata dal televoto?

Mentre la Salemi si trova all’interno della casa più spiata d’Italia, sul suo profilo Instagram vengono postate foto per sostenerla, facendo appello ai sui stessi followers: attualmente se ne contano 1,3 milioni.

Nell’ultimo scatto, condiviso circa sei ore fa, la vediamo vestita di lilla: indossa una camicetta ed un cappello abbinato.

Il suo make-up è molto curato e verte sui toni del rosa; mentre i capelli sono mossi e sciolti.

Il post ha ottenuto più di 42.000 like e 780 commenti: è stato super apprezzato!

Giulia Salemi spopola il tv e sul web: quale dei due mondi preferisce in realtà?

Nel corso di un’intervista rilasciata a Panorama.it, Giulia Salemi esprime la sua preferenza circa il mondo della televisione e quello dei social: “Sono cresciuta a pane, Carrà e Ventura. Il web è un mezzo stupendo, ma se mi proietto in avanti ho le idee chiare: voglio fare la conduttrice tv“.

Successivamente, parlando del suo rapporto con web, afferma: “Quando sto con la mia famiglia, quello è il momento di disconnessione totale: non mi sento in ansia se non posto per due giorni“.

Giulia è una donna molto profonda e conosce bene quali sono i valori importanti nella vita: il suo pubblico la apprezza e la stima anche per questo!