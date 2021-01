Justine Mattera, tramite le stories su Instagram, ha condiviso uno scatto in cui indossa un costume ad un pezzo fenomenale: il suo fisico è sempre esagerato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

Justine Mattera è una donna estremamente sexy. La nativa di New York ha avuto fin qui una carriera incredibile. La splendida showgirl, infatti, è apparsa in quattro pellicole, ha pubblicato quattro singoli, ha preso parte a programmi come ‘La fattoria’, ‘E state con noi in tv’, ‘Ci vediamo in tv’. Justine è particolarmente seguita sui social network: il suo account Instagram vanta, ad esempio, 472mila followers. La 49enne, oggi, ha pubblicato tramite le sue stories una fotografia incredibile in cui indossa un costume esagerato. Il suo fisico è sempre spettacolare.

Justine Mattera pazzesca in costume, lato A fenomenale

Justine Mattera è dotata di un fisico incredibile: le sue forme da urlo sono sempre in bella mostra e mandano i fan in visibilio. La showgirl, nello scatto postato su Instagram, indossa un costume estremamente sexy che mette in risalto le sue curve meravigliose. Il suo lato A è semplicemente fenomenale e non passa mai inosservato. La nativa di New York ama allenarsi e pratica diversi sport: le sue gambe incredibili fanno sognare i fan. Ogni post che condivide sui social network ottiene sempre un ottimo riscontro.

Justine, qualche giorno fa, pubblicò una foto che paralizzò letteralmente il mondo dei social network. La showgirl era di spalle e non aveva vestiti né alcun tipo di copertura. Il suo fondoschiena illegale in primissimo piano lasciò tutti a bocca aperta.