Justine Mattera, sapete perché è finita con Paolo Limiti? La verità

Justine Mattera e Paolo Limiti, perché si erano lasciati? La motivazione del loro divorzio spiegata dalla showgirl

Hanno formato una delle coppie più chiacchierate dello spettacolo, perché erano belli insieme, ma anche romantici ed inusuali. Parliamo di Justine Mattera e Paolo Limiti, sposati per due anni, dal 2000 al 2002, poi l’idillio è finito ed i due si sono lasciati.

Oggi Paolo Limiti non c’è più, Justine si è rifatta una vita affianco al suo nuovo marito dal quale ha avuto due bambini ma molti sono quelli che li ricordano insieme con grande affetto.

Una coppia speciale, lui un conduttore, oltre che paroliere, autore e produttore televisivo dai modi garbati, lei la ragazza statunitense, di origini italiane, bionda, bellissima che incarna il prototipo di Marylin Monroe. Una favola ad occhi aperti, per loro due che l’hanno vissuta e per chi l’ha seguita dall’esterno come spettatore.

Ma sapete perché si erano lasciati? È stata la stessa Justine a rivelarlo in una trasmissione televisiva.

Justine Mattera e Paolo Limiti, perché si sono lasciati

Justine Mattera e Paolo Limiti sono stati sposati solo due anni, dal 2000 al 2002, poi la show girl e il conduttore hanno divorziato. Ma perché? È qualcosa che molti ancora si chiedono nonostante sia passato tanto tempo e lui ormai non ci siamo più.

A rivelarlo è stata a distanza di tempo la stessa Justine nel corso di una puntata di Viene da Me. Si è seduta sulla lavatrice e insieme a Caterina Balivo ha lavato i suoi panni sporchi davanti alle telecamere di Rai 1.

Tra i due ha pesato molto la differenza d’età e il desiderio di Justine di avere dei figli. Quando si sono lasciati lei aveva 31 anni, lui 62. Si è innamorata di lui perché ha rivelato che ha sempre subito il fascino degli uomini molto più grandi.

“Io volevo dei figli e lui diceva che non voleva fare il papà-nonno” ha detto la showgirl spiegando anche però che tra i due c’è sempre poi stato un ottimo rapporto.