La comica Katia Follesa posta due foto che la ritraggono prima e dopo la seduta di make-up e accende il social: incredibile

Katia Follesa, nome d’arte di Katiuscia Follesa, è una comica tra le più apprezzate del panorama italiano. Frizzante e originale, indimenticabile nel duo con Valeria Graci, con la quale proponeva una parodia del noto programma Uomini e Donne.

Presenza inconfondibile all’iconico Zelig, dove incontra il suo compagno Angelo Pisani, anch’esso comico stimato. Coppia che dura dal 2006 anche se hanno subito delle separazioni, ma l’amore li ha riuniti per ricomporre il nucleo familiare, insieme alla figlia Agata avuta nel 2010.

Katia Follesa prima e dopo il make-up

Katia Follesa non è solo una comica, ma anche un’attrice e conduttrice televisiva e radiofonica. Una carriera completa e ammirevole, che rispecchia il consenso riscosso dal pubblico negli anni. Amatissima da tutti, grandi e piccini, si differenzia per la spiccata ironia che la accompagna anche fuori dal contesto cabarettistico e la rende la persona simpatica e positiva che tutti conosciamo.

Attiva sui social, non perde occasione per trasmettere vitalità ai fan fedelissimi che la seguono, che su Instagram si quantificano in 1 milione di followers. Ed è proprio sul social che nelle ultime ore ha postato delle foto che hanno entusiasmato i seguaci, tanto da guadagnarsi in pochissime ore 45mila like e un fiume di apprezzamenti.

Nel primo scatto appare senza “trucco e parrucco”, completamente al naturale e il risultato è incredibile. Capelli spettinati, non un filo di fondotinta, e basta il colore degli occhi a illuminare la sua immagine. Bellissima anche nella sua verità, ma non finisce qui. Sussegue la foto dopo la preparazione, con tanto di piega e make-up applicato perfettamente: che diva!

Il messaggio che accompagna le diapositive spinge a riflettere: “c’è un prima e c’è un dopo… ma c’è sempre un prima cacchio, che è la normalità!“. Parole dirette ai fan, ai quali svela l’influenza del trucco, ma soprattutto esibisce la normalità che è presente anche nella vita delle persone di spettacolo.

La perfezione non esiste, c’è tanta preparazione. Persino i VIP, quando non ci sono i riflettori e i filtri, rispecchiano la naturalezza che li accomuna a noi. E Katia ci insegna che possiamo essere belli prima e dopo, senza paura di mostrarci.